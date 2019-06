Jeho majitel, zahradník Filip Klíma, jej považuje za splněný sen. „Když mám možnost někde ve světě takový labyrint navštívit, tak toho pokaždé využiji. Jednou mě můj kamarád přivedl na myšlenku, že bychom si mohli vytvořit vlastní. Tak jsem to zrealizoval,“ říká.

V červnu si cestu Obludištěm, která pro mnohé není úplně snadná, můžete vyzkoušet od pátku do neděle od 9 do 18 hodin, o prázdninách potom každý den. Do keřového bludiště mohou i psí mazlíčci. Toho, že se už nevrátí ven, se nikdo bát nemusí – na vstupence je uvedené krizové telefonní číslo pro největší ztracence. Na místě je dostupné i posezení s občerstvením – nápoji, nanuky nebo třeba výtečnými hamburgery.