„Voda byla příjemná, krásná. Nejlepší je to, když vylezu, to mám hned úsměv na tváři. Doma si pak teplou sprchu už nedávám. Prostě vylezu z vody a obléknu se do županu, a pak do teplého oblečení. Na zahřátí si dám čaj,“ smála se žena v pruhovaných plavkách s vánočně zdobenou čelenkou ve vlasech. „Dneska máme sváteční kroje, čepičky, kloboučky. Přinesli jsme si nějaké občerstvení,“ vylíčila Petra s tím, že v řece Malši uplavou otužilci 180 metrů. „Vodá má tři stupně,“ přidala. Na nohou měla boty do vody. „To mám hlavně proto, když vylezu, abych tu nechodila v bahně," řekla.

Skupina Promrzlé pijavice trénuje v Malši třikrát týdně. „Někteří se zúčastní i profesionálního plavání,“ doplnila.

A poukázala na Vladimíra Růžičku, který se otužuje 39 let. Ledová voda je mu prospěšná. „Dělám to pro zdraví, rýmu a kašel neznám,“ líčil muž, který bydlí u rybníka Dvořiště. „Bydlím na Horním Dvořišti, tam se namáčím třeba dvakrát týdně. Jednou týdně plavu doma a podruhé tady v Malši,“ přiblížil, jak často se otužuje. V minulosti vídal u Malého jezu muže, který se zde koupal a nikdy nenosil kabát. „Chodíval sem otužilec, ten mě k tomu inspiroval. Pak jsem to zkusil a začali jsme sem chodit s kamarádem. Nikdy jsem z otužování strach neměl. Každé ráno si dávám studenou sprchu…. Kolik let už nevíme, co je to led,“ pohlédl na řeku šestasedmdesátiletý důchodce.

Metr osmdesát na Štědrý den uplavala v Malši i Markéta Čápová, která plave závodně. Nejlépe se umístila při otužování na 200 metrů na pátém místě ve Slovinsku. „Dneska je docela teplo, chtělo by to trochu mrazu a sníh. Když je větší zima, je to lepší,“ smála se žena v pruhovaných plavkách. Trénuje třikrát týdně. „Když voda zamrzne, vysekáme led a říkáme, že jdeme do vířivky,“ vyprávěla žena, která do vody vpluje, i když teploměr ukazuje minus patnáct stupňů.