Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Starosta Chýnova Ondřej Jaroš.Zdroj: Deník/ RedakceJak se Chýnov vyrovnal s příchodem koronavirové pandemie?

Také my jsme se v uplynulém roce museli vypořádat s pandemií koronaviru. Město nakoupilo roušky, desinfekce, respirátory. Všem potřebným pomáhaly především pracovnice naší pečovatelské služby, ale i zaměstnanci městského úřadu a celá řada dobrovolníků, za což jim patří obrovský dík. Bohužel se nemohlo uskutečnit mnoho plánovaných kulturních a sportovních akcí. Jednalo se například o závody motocyklů do Strmého vrchu, setkání heligonkářů a harmonikářů.

Můžete zmínit, čeho se Chýnovští v uplynulém roce dočkali, a co plánujete pro rok nastávající?

V uplynulém roce se hodně věcí podařilo. Jde například o výměnu oken na přístavbě základní školy, kdy 90 procent pokryla dotace z ministerstva financí. V září došlo k slavnostnímu otevření nové tělocvičny, která musela být vzhledem k vládním opatřením o několik týdnů později uzavřena. Obdrželi jsme velice pozitivní ohlasy na její vnější podobu i vnitřní vybavení. Odstartovala také výstavba chýnovského obchvatu, která se sice v únoru na čas zastavila, ale díky dohodě o koupi sousední nemovitosti by měla v květnu opět pokračovat a zdárného dokončení stavby se, doufejme, dočkáme v příštím roce. V neposlední řadě byla dokončena kompletní oprava kopie slavné sochy Františka Bílka Modlitba nad hroby, která je tak v novém hávu připravena na rok 2021, ve kterém si budeme připomínat významná výročí 1040 let od založení Chýnova a 80 let od úmrtí našeho nejslavnějšího rodáka. V této souvislosti plánujeme celou řadu zajímavých akcí a zároveň pevně doufáme, že je budeme moci realizovat. V červnu bychom rádi opět přivítali promítání letního kina, v srpnu uskutečnili běžecký závod Chýnovská desítka, turnaj mladších přípravek ve fotbale a v neposlední řadě několik koncertů vážné hudby. K vyvrcholení oslav založení Chýnova by mělo dojít v září. V letošním roce pokračujeme v přípravě schválených investičních záměrů modernizace čistírny odpadních vod, rozšíření akumulace surové vody ve vodojemu, stavební úpravy a modernizace v ZŠ Chýnov, výstavba dvou malometrážních bytů na náměstí. U všech těchto nákladově velmi náročných akcí připravujeme podání žádostí o dotaci a jejich realizace by v tomto roce měla začít. Počítáme s výstavbou nové komunikace v ulici Panská a mateřské škole pořídíme nové oplocení.

Chýnov se dlouhodobě, už od jara 2018, potýkal s chybějícím zubařem. Změnilo se od té doby něco?

Absence zubní péče v Chýnově je asi nejpalčivějším aktuálním problémem. V loňském roce jsme koupili ordinační prostory a intenzivně pracujeme na tom, aby do nich mohl MUDr. Vitalij Karpenko nastoupit. Dobrou zprávou je, že má vyřízeno dlouhodobé vízum a nyní je potřeba, aby zvládl složit české aprobační zkoušky. I když je situace kvůli současným vládním opatřením komplikovaná, pevně věříme, že bychom už letos v Chýnově zubaře opět mohli mít.