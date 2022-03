„Nechceme, aby se žádné stromy zbytečně kácely. Nejvyšší lípa je dominantou celé ulice, má svou socioekonomickou funkci a hlavně je nádherná a těší oko každého, kdo jde kolem. Požadujeme, aby město Tábor hledalo vždy všechny možné způsoby, jak ochránit zeleň města a tlačilo na soukromé subjekty v tomto směru v maximální možné míře,“ píše se mimo jiné v petici. Do čtvrtečního poledne ji stihlo podepsat již téměř 140 lidí a další rychle přibývali.

Podle mluvčího C-Energy Miroslava Beneše je pro ně však již od zahájení projektových prací ochrana lípy ve Vančurově ulici prioritou.

„Spolupracujeme s dendrologem, kterého doporučil táborský odbor životního prostředí, počítáme s opatřeními na ochranu kořenového balu i s provedením výkopových prací ručně tak, aby mechanizace lípu nepoškodila,“ uvedl.

Dalším Táborákům zlevní cena tepla

Autorku petice teplárna informovala a poskytla jí i výkres inženýrských sítí. „Nabídli jsme zároveň možnost prodiskutování s odborníky, které paní Svobodová shání, a kterým bude důvěřovat,“ dodal mluvčí a zdůraznil, že i v tomto případě volí stejný postup, jako v roce 2020 v případě vzrostlých kaštanů před areálem Kovosvitu v Sezimově Ústí, které byly v ochranném pásmu horkovodu.

„Tehdy jsme vynaložili na nutná opatření řádově 300 tisíc korun a stromy zachránili. Ochrana zeleně je pro nás prioritou stejně tak, jako zajištění dodávek cenově dostupného tepla. I proto potřebujeme vyměnit zastaralé parovody moderními rozvody horké vody. Pro záchranu lípy, která stojí v ochranném pásmu infrastrukturních síti, uděláme maximum bez ohledu na zvýšené náklady stavby,“ uzavřel Miroslav Beneš.

Nový horkovod bude ekologičtější

Autorka petice se domnívá, že riziko poškození stromů je i tak příliš velké a snaží se sehnat nezávislého projektanta ke konzultaci, zda je možné vést horkovod jinudy.

„Rádi bychom zjistili, zda je možné vést trubky alternativní cestou. Pokud by totiž stromy odumřely třeba i po delší době, podle platné legislativy by na jejich místě nebylo možné vysadit nové,“ uvedla Martina Svobodová. Chce proto dál jednat se zástupci teplárny i táborské radnice.

Investice C-Energy Planá do celkové konverze rozvodů tepla v Táboře přesáhnou do roku 2023 hranici 300 milionů korun. Kromě nižších cen tepla také významně prodlouží životnost páteřních rozvodů, až na 40 let.