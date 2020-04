Na stejném místě, kde stála jurta, která dětem sloužila od roku 2015, vznikla teď opět dřevěná stavba. Petr Svobodný a Adéla Kučerová jsou zakladateli lesní školky v Třísově a rozhodli se dát vše co nejrychleji do pořádku. „Přišli jsme kompletně o zázemí jurty pro lesní školku, vichřice také poničila střechu na venkovní učebně, kde jsou poničené i solární panely. Přišli jsme o vybavení, které bylo uvnitř jurty,“ vyjmenovala škody dvojice s tím, že z okolních pozemků popadalo přibližně 15 stromů na pozemek lesní školky.

„Tohle je stejná jurta. Objednávali jsme ji od české firmy, která nám ji dodávala minule. Měla by to tedy být věrohodná kopie té, kterou jsme měli předtím včetně oken a dalších prvků. Chtěli jsme školku co nejrychleji uvést do původního stavu, aby se děti mohli brzy vrátit. U stavby jurty je rozhodující počasí. Nemohli jsme si až tak vybírat, kdy budeme stavět. Vzhledem k tomu, že počasí vyšlo nádherně na Velikonoce, začali jsme stavět na Bílou sobotu,“ ukazoval na jedinečnou stavbu z modřínu Petr Svobodný.

Jeho pomocníkům nechyběly při práci roušky. „Stavíme jurtu ve čtyřech, máme jednoho technika z odborné firmy, který nám radí. Vzhledem k tomu, že tohle je již čtvrtá jurta, kterou tady stavíme, tak si troufám říci, že už i známe postup a víme, co stavba obnáší. V průměru má jurta devět metrů, na výšku zhruba tři a půl metru. Je to jedna z největších jurt, co se vyrábí,“ popisoval kruhovitou konstrukci.

Do ní se vejde 24 dětí na den a slouží jim především pro odpočinek. Děti zde budou mít opět lehátka a další vybavení. „Příští týden budeme v jurtě montovat skříně, kuchyňskou linku, dětské postýlky, stoly, židličky,“ upřesnila spoluzakladatelka lesní školky Adéla Kučerová.

Dvojice věří, že další vichřice novou jurtu nezničí. „Veškeré stromy, které byly v dosahu, už nejsou. A jakýkoliv vítr nebo vichřici, pokud to nebude orkán, by jurta měla ustát. Už dva roky tu probíhá kácení stromů kvůli kůrovcové kalamitě, z toho jsme samozřejmě nešťastní, protože tu vzniká školka na mýtině. Ale stále jsme v Třísově a stromů je tu hodně,“ zamýšlel se Petr Svobodný, zakladatel spolku Doma v lese.

„Rekonstrukci lesní školky v Třísově financuje náš spolek Doma v lese, také jsme uspořádali veřejnou on-line sbírku, lidé mohou přispívat na účet, který jsme zřídili. Určitá část na rekonstrukci jurty půjde z pojistky, protože stavba byla pojištěná. Nicméně budou tam další ztráty na objektech, které být ani pojištěné nemohly,“ komentoval Petr Svobodný. Na účtě lesní školky je 25 000 korun, on-line sbírka potrvá do začátku května. Dalších 35 000 korun školce přispěly na darovací smlouvu rodiče dětí.

„Lesní školku máme také na pomezí Srubce a Dobré Vody. Máme i Svobodnou základní školu v obci Libníč. Vše to jsou akreditované instituce. Spolek vznikl v roce 2012,“ podotkl zakladatel.

Děti by se podle jeho odhadů mohly navrátit do nové jurty koncem dubna. "Situaci sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme," doplnila dvojice.