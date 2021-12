OÖN pokračují, že tehdy na "objevení" ještě čekaly dnes samozřejmé vánoční známky. Až v roce 1958 byla k otevření ježíškovského poštovního úřadu ve Steyru vybrána ze série známek historických památek v Rakousku ta zachycující zdejší katolický kostel zasvěcený "christkindlu". V roce 1963 vyšla první zvláštní poštovní známka "Vánoce", která je od roku 1967 pravidelná.

Od sousedů: Perner znovu lije zvony

Volal po ní ale už TP v roce 1921: "Proč bychom neměli mít také vánoční známku, která by ztělesňovala účel tohoto svátku lásky a dávání?… První pokus o to udělalo nejspíš Dánsko, když před řadou let vydalo známku prodávanou ve prospěch nemocnice dětí s tuberkulózou." V roce 1907 nechali vytisknout soukromníci amerického státu Delaware 50 000 jednocentových známek, prodávaných ve prospěch Červeného kříže. Byly rozebrány během týdne. "Americký Červený kříž je pustil do oběhu v celých USA a výrazně přispěl k boji s tuberkulózou…"

Vandalové se poprali i se strážníky

Černou kroniku listu o svátečních dnech obohatil pod titulkem "Exzesse" příběh dvou mladých podnapilých mladíků, kteří chtěli navštívit taneční školu v hostinci Grüner Baum. Když ji našli zavřenou, vytrhli kámen z dlažby a uzavřeli plynovou lampu, takže chodcům hrozilo, že spadnou do kanálu. Číšníka, který to viděl, srazili na zem. Na Taubenmarktu zfackovali chodce, násilně vystoupili i na přivolané strážníky. Srdnatí chodci přispěchali hlídce na pomoc…"

Také o dobročinnosti byla řeč. V linecké městské radě si vzpomněli, že mnoho chudých lidí nemůže najít nikoho, kdo by jim dovezl dřevo na topení. "Mnozí přicházeli ze zcela rozbitými dětskými kočárky nebo jinými slabými vozítky, které těžké dříví ztlačovalo… Aby se chudým a nemocným pomohlo, bylo rozhodnuto, z městského hospodářského dvora vozit naštípané dřevo urychleně do dvorů škol."

Od sousedů: Sedm "Ježíšků" v Pasově. Porodnice měla napilno

Michael Hainisch, v letech 1920 až 1928 první prezident spolkové republiky, poslal děkovnou nótu do USA za americkou milionovou podporu a Herbertem Hooverem vedenou výživovou pomoc: "Vláda i lid Spojených států ve dvou Vánocích velkosrdečností přispěli k ulehčení smutné situace rakouských dětí… Jejich veselejší tváře a silnější těla vyjadřují lépe než nějaká slova ode mne, co jsme dlužni…"

Jeden z komentátorů listu se pohoršoval, že anglické přísloví Čas jsou peníze neplatí pro nespočetné Vídeňáky, kterým jde jen o to ukojit "holou zvědavost". Pranýřoval především ty, kteří "v kteroukoliv dobu kibicují u privilegovaných čističů bot, četných válečných invalidů, kterým byla ve všech částech hlavního města vyhraněna stanoviště k práci. Jejich očisťování od uličního trusu, nanášení pasty a překvapivě rychlé tření vlněnými hadry, až se konečně kůže obuvi zaleskne, láká čím dál víc zvědavců, až se kolem čističe vytváří neprostupná korona… Toto kibicování a přihlížení trvá promarněné čtvrthodiny, tady čas nejsou peníze…"

Od sousedů: Zachráněné čivavy a justice čistící stoly

Úvodník Tages-Post z 24. prosince 1921 připomínal: "Vánoce jsou zimním slunovratem, vzpomenutím Mariina porodu, kolébky Spasitele světa, svátkem křesťanství. Oslavujeme je dnes skoro tak chudí jako díťátko, které žena tesaře Josefa z Knihy králů na své cestě k římskému sčítání lidu porodila před 1921 lety ve studené stáji v Betlémě. Poměry té doby byly v mnohém podobné dnešním. Také tehdy dožívala jedna kultura a všichni se ohlíželi po silném obnoviteli, který by vybudoval lidským duším nový svět… Kristus jejich touhy svým způsobem vyplnil. Tím se vysvětluje i vítězné tažení nového učení, které překročilo řeky a hory, státní hranice a moře, všude oplodnilo a uzdravilo myšlení lidí hlásáním jejich bratrství, lásky k bližnímu i k nepřátelům, touhou po míru…

Přesto učení Kristovo dál zaměstnávalo lidskou mysl, až chladné pochybování 18. století svrhlo křesťanství z piedestalu. Vzdělané lidstvo uniklo z úzkých budov dogmatických učení na volná pole vědy. Také tady nenašlo to, co poblázněno dětskými věřeními hledalo - štěstí a lásku. Od té doby ovládly myšlení pochybnosti. Velká světová katastrofa v začátku 20. století vzdálila další okruhy lidí od toho, co jim bylo dosud štěstím a útěchou, a ti hledali se stísněnou duší, s bolavým srdcem a horoucí nadějí ztraceného Boha… Tak to také muselo být. Čtyřletá válka a nekončící revoluční psychóza pro to vytvořily podmínky. Sedm let už pořád boříme a nestavíme nic. Nemáme tady na mysli materiální výstavbu, ale tu duchovní. Ani ta neukazuje viditelné stopy, a tak bloudíme jako milé dobytče myslící jen na dnešek a nikdy ne na zítřek… Snad jsme ztratili už všechny duchovní potřeby. Láska byla vymazána. Už je jen boj, boj jednoho proti všem a všech proti jednomu, jednoho národa proti druhému, jedné společenské třídy proti druhé. To ovládá scénu světového dění, a to my chudí lidé nazýváme 20. století stoletím míru! Snad se jednou dočkáme žití v blahu a kráse, jak to kdysi formuloval velký řecký mudrc Aristoteles. K tomu nám ovšem chybí vůdce, po kterého v tisíci podobách toužíme…"