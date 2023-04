Dlouhodobým problémem nejenom táborského trhu práce je strukturální nezaměstnanost, tedy stav, kdy kvalifikační struktura nabízených volných míst neodpovídá kvalifikaci nezaměstnaných, které má táborský úřad práce v evidenci. Zhruba šestina evidovaných nezaměstnaných má nějaký zdravotní hendikep, nejčastěji se jedná o částečnou invaliditu. Jejich pracovní uplatnění tak významně omezuje.

"Řada rodičů, povětšinou maminek malých dětí, je v přijímání pracovních nabídek zase omezena péčí o potomka či potomky, kdy logicky nemohou akceptovat směnné provozy, služební cesty nebo pracovní dobu, která jim neumožňuje skloubit práci s péčí o rodinu. V tomto ohledu je na trhu práce bohužel jen minimum částečných úvazků nebo home office, které by uvedenému segmentu nezaměstnaných z hlediska jejich pracovního uplatnění velmi pomohly," dodal ředitel.

Jeho slova potvrzuje i Pavla Procházková z Tábora. "Mám dvě malé děti a ráda bych znovu nastoupila do práce. Ve většině fabrik, kde jsem se na ni ptala, ale nabízejí jen práci ve směnách. Jsem samoživitelka bez partnera, který by mi s dětmi pomohl, taková práce proto pro mě nepřichází vůbec v úvahu," uvedla. Šanci by však mohla najít například v textilní výrobě.

Petra Plemlová vybudovala v Táboře úspěšné textilní firmy Unuo a Unuodesign a už řadu let zaměstnává desítky žen, především ty s více dětmi a samoživitelky. Šanci u ní mají dle jejích slov právě matky s dětmi, které se po mateřské dovolené chtějí vrátit zpátky do práce. "Směnný provoz nemáme, takže je to u nás pro maminky jednodušší. Sama mám čtyři děti, proto jsem zaměstnavatelka, která má pro maminky pochopení. Leckdy si samy myslí, že to zvládnou snadno, ale vstup do nové práce - hlavně pro maminky prvorodičky - je zkrátka často těžký. Maminky proto u nás většinou začínají na šestihodinovém úvazku, za měsíc či dva z toho uděláme třeba sedmihodinový. Maminky se zkráceným úvazkem jsou u nás vítány. Je dobře, pokud mají samy určitou realistickou představu, jak jsou schopné to zvládat. Rádi jim ale vyjdeme vstříc," uvedla Petra Plemlová.

Schopné šičky shání v podstatě permanentně. "Když je šikovná, je u nás vítána. Máme pro ně i široké spektrum odměn, snažíme se je zkrátka motivovat mnoha způsoby," dodala.

Situace s trhem práce se v současnosti podle Pavla Kaczora mírně lepší, zatím ale pouze velmi pozvolna. "V každém případě je pozitivní, že dvě třetiny nezaměstnaných nezůstávají v naší evidenci déle než půl roku. Skoro polovina se vrací na trh práce dokonce už do tří měsíců po zaevidování. Jak vždycky říkám: vždy je lepší vrátit se na trh práce brzy, třeba i na místo, které ne zcela naplňuje ideály uchazeče, než čekat na „zlatou rybku“ a zůstávat v evidenci příliš dlouho. Udržení se v ekonomické aktivitě kdekoliv na trhu páce totiž násobně zvyšuje šanci na posun na lepší místo, zatímco příliš dlouhá mezera v životopise - myšleno evidence na ÚP - může naopak řadu zaměstnavatelů spíše odrazovat," vysvětlil.

Řadu dlouhodobě neobsazených postů také dle jeho slov v současnosti naplnili váleční uprchlíci z Ukrajiny. Potvrzují to i zkušenosti zaměstnavatelů.

"Raději dneska snad vezmu do práce Ukrajince než někoho, koho by mi poslal úřad práce. Ti si práce váží a nejsou s nimi v podstatě žádné problémy. Když někoho hledám, nabídku přes úřad práce dávám až jako poslední možnost. Často totiž chodili lidé, kteří o práci vůbec nestáli. A když už nastoupili, po pár dnech to zabalili. Když někoho hledám, spoléhám spíš na známé, mezi které to dám vědět, a ti to pak rozšíří zas mezi své známé," uvedl majitel malé stavební firmy z Táborska, který si nepřál být jmenován. Dodal, že podobný pohled na to má i řada jeho kolegů ze stavebnictví.

S pracovnicemi z Ukrajiny je spokojena i Petra Plemlová. "Už zhruba pět let u nás zaměstnáváme jako šičky čtyři Ukrajinky, musím říct, že jsou opravdu mimořádně šikovné. Jedna z nich je dokonce vedoucí dílny. Nikdy jsem neměla šikovnější vedoucí, než je ona. Po začátku ukrajinské krize jsme měli větší množství zakázek a přijali jsme proto i větší množství pracovnic, ty se však postupně rozprchly do svých původních zaměstnání. Musím ale zdůraznit, že jak Češky, tak Ukrajinky u nás pracují za zcela stejný plat, rozhodně to není tak, že by jej měly menší, jak se o nás někdy neprávem šíří. Ke všem přistupujeme stejně," zdůraznila Petra Plemlová.

Ukrajince jako pracovníky si dlouhodobě chválí i další zaměstnavatelé. Patří k nim mimo jiné i táborský Brisk, tradiční výrobce zapalovacích svíček. "Pokud dojde k nějaké další uprchlické vlně, rádi budeme přijímat i další pracovníky. Mají u nás dveře otevřené. Někteří se chystají k návratu zpět na Ukrajinu, kde mají rodiny. Často se však chtějí k nám do firmy opět vrátit. Rádi je zase jako své zaměstnance přivítáme. A to i včetně jejich rodinných příslušníků, budou-li o to mít zájem,“ uvedl již před rokem majitel Brisku Mojmír Čapka.

Pokud jde o nabídku volných pracovních míst, těch má táborský úřad práce aktuálně hlášeno 2 728. Před měsícem jich bylo 2 738. Tady je ale v trendu znát výrazný meziroční pokles, protože ve srovnatelném období před rokem jsme evidovali 3 804 volných míst, tedy o 40 procent víc. Ředitel táborského úřadu práce Pavel Kaczor vnímá především dva hlavní vlivy tohoto úbytku.

"Jednak za tím stojí určitá opatrnost firem v nabírání nových pracovníků, což úzce souvisí s aktuálním děním v globální ekonomice, ale také je nutné konstatovat, že řadu dlouhodobě neobsazených pracovních postů - zejména těch pro Čechy nepříliš atraktivních - obsadili uprchlíci z Ukrajiny. To je samozřejmě pozitivní, ať už z hlediska ekonomické soběstačnosti válečných uprchlíků, tak z hlediska firem, kterým tato neobsazená místa dělala vrásky na čele a limitovala jejich produkci a rozvoj," vysvětlil.

Dodal také, že zaměstnavatelé nemají povinnost hlásit volná místa na úřad práce, takže reálně je nabízených pozic o něco více, než kolik jich vykazuje statistika. "Dříve povinnost firem hlásit nám všechna volná pracovní místa uzákoněna byla, ale ukázala se jako poněkud kontraproduktivní. Pro zaměstnavatele to byla další vesměs negativně vnímaná administrativní povinnost, zatímco současná právní úprava je lepší v tom, že místa nám hlásí jen firmy, které mají reálný zájem zaměstnat evidovaného uchazeče z úřadu práce," podotkl.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy je nyní český trh práce znatelně méně přehřátý, než býval. "Stále ale přehřátý je. Jedná se o určitý signál pro vládu, že by mohla být smělejší ve snižování početního stavu státních zaměstnanců, třeba v souvislosti s rušením poštovních poboček nebo finančních úřadů. Státních zaměstnanců loni přibylo výrazně nadprůměrně, přes 10 tisíc, ti si po případném propuštění poměrně snadno mohou najít nové zaměstnaní v soukromé sféře, pokud budou opravdu chtít," uvedl ekonom.

Do léta očekává pokles nezaměstnanosti k úrovni 3,5 procenta, a to díky nástupu teplejších měsíců a obnovení poptávky po práci venku, ve druhé polovině roku pak nevylučuje nárůst nad úroveň čtyř procent. "Česko bude letos koketovat s celoročním reálným poklesem ekonomiky. Firmy v té souvislosti musí kvůli energetické drahotě a rapidní obecné inflaci redukovat své náklady, navíc se jim mnohdy – ze stejných důvodů – zhoršují odbytové možnosti. Ke snižování zaměstnaneckých stavů ale nyní přistupují až jako ke krajní možnosti. Obávají se, že by nemusely nové vhodné zaměstnance dostatečně rychle najít, až se ekonomika oživí," myslí si Lukáš Kovanda.

Míra nezaměstnanosti na Táborsku je v tuto chvíli 3,1 procenta a ve srovnání s ČR je výrazně nižší. Celorepublikově je průměrná nezaměstnanost na hodnotě 3,7 procenta. Nejvyšší nezaměstnanost je aktuálně v Karviné (8,3 procenta) a nejnižší v Praze (1,6 procenta). Na jihu Čech je nejhorší situace v Českém Krumlově, zejména v důsledku jeho vyšší orientace na služby a cestovní ruch. Aktuální míra nezaměstnanosti je tam 4,4 procenta.

V rámci EU Česká republika stále zůstává zemí s nejnižší nezaměstnaností – s velkým odstupem před druhým Polskem a třetím Německem. Nejhůře je na tom Španělsko (12,8 procenta) a Řecko (11,4 procenta).