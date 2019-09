Čtvrtečním úklidem větví, které odvezly Technické služby města, skončilo odborné ošetření lípy Svobody na Křižíkově náměstí před gymnáziem u pomníku padlých v 1. světové válce v Táboře.

K ošetření lípy svobody bylo zapotřebí stromolezecké vybavení, helma i speciální úvaz. | Foto: Luboš Dvořák

Arboristé vzrostlý strom zbavili suchých větví a do jeho koruny instalovali šetrné polyesterové preventivní vazby, které slouží pro lepší stabilizaci. Ošetření patřilo do programu dvoudenní arboristické konference Strom pro život – Život pro strom: Ke kořenům. Ta se ve městě konala od čtvrtka do pátku v hotelu Palcát. Praktickou středeční ukázku ošetření mohla navštívit také veřejnost.