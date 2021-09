Klání začalo společným nástupem družstev dobrovolných hasičů úderem 13. hodiny. Dorazili děti a vedoucí ze sportovních kroužků ze Smrkova, Oltyně, Mašovic, Malšic, Košic, Červeného Záhoří, Turovce, Zhoře u Tábora, Pořína, Hlavatců a Slap. Mezi přehlídkou barevných dresů nemohli chybět ani domácí, kteří si říkají Tazmani.

Účast i pěkné počasí potěšila organizátory v čele s vedoucím Lukášem Drtinou. Slavnostní odpoledne si nenechala ujít ani starostka Šárka Kolářová. Hlavním rozhodčím se pro tento den stal Milan Jírovec z SDH Slapy, na hladký průběh dále dohlížel Rostislav Novák z SDH Obora, čáru hlídali hasiči z SDH Rybova Lhota a časomíru zapůjčil Sbor dobrovolných hasičů Želeč.

Na závěr dostali ocenění i nejlepší košaři a proudaři. Nejlepší proudařkou v kategorii starších se stala Karolína Bastlová z SDH Smrkov (14,80 s.), v mladších nejrychleji nastříkal terč Lukáš Hořejš z SDH Ústrašice (17,86 s.). Nejlepším košařem ve starších byl vyhlášen Petr Vostřák z SDH Smrkov (4,4 s.) a mezi mladšími titul náleží Anetě Koutenské z SDH Ústrašice (7,0 s.).

Mladým hasičům do 15 let udělaly radost pestré ceny, nechyběly balonky, poukazy do jump areny, či chutná šunková pizza. Dospělí si s nimi navíc užili pěkné sportovní odpoledne, babí léto i výborné občerstvení od ústrašických žen.

Výsledky:



Přípravka

1. SDH Slapy – Turbošněčci 29,91 s.

2. SDH Košice 32,64 s.

3. SDH Oltyně 34,50 s.



Mladší

1. SDH Ústrašice – Tazmani bílí 18,41 s.

2. SDH Pořín 21,00 s.

3. SDH Slapy – Turbošněci 22,33 s.



Starší

1. SDH Smrkov – Smrkovské šišky 15,45 s.

2. SDH Oltyně – Specialisté 19,02 s.

3. SDH Košice B – 19,26 s.