Do šťastné hodiny a minuty (22:22) se netrefil žádný malý Jihočech. Damián narozený v Českých Budějovicích a Markéta v Písku mají dvojky alespoň v minutách, Damiánovi v porodnici zapsali čas narození v 17:22 hodin, Markéta přišla si na svět pospíšila a narodila se už dopoledne v 9.22 hodin.

Pouze po jednom novorozenci zaznamenaly porodnice v Jindřichově Hradci a v Prachaticích. V prachatické nemocnici se toho dne v 9:28 hodin narodil malý Stanislav Kotrc, vážil 3 050 gramů a měřil 48 centimetrů.

Narozené děti v Jihočeském kraji v úterý 22.2.2022.

Dobře se zapamatuje

Jak sdělila jeho osmadvacetiletá maminka Michaela Kotrcová datum narození se díky magickým dvojkám bude celé rodině dobře pamatovat. „Bydlíme v Buku na Prachaticku a Stáník dostal jméno po dědovi,“ prozradila.

Doma na něj už čekal starší bratr Karel. „Je mu šest let a ten dostal zase jméno po tatínkovi, z bratříčka měl Kájík velkou radost. Chce se vším pomáhat a asistovat my,“ zmínila osmadvacetiletá maminka.

Tatínek Karel je druhého chlapce také nadšený. „Měl velkou radost, byl se mnou u porodu. Společně jsme si řekli, že nám to všechno vymyslel děda, který bohužel v listopadu zemřel. Proto jsme malého po něm pojmenovali, protože nám dokázal určitě naplánovat i to dvojkové datum,“ věří Michaela s manželem Karlem.

Původně si myslela, že porod přijde dříve. „Měla jsem tušení, že budu rodit už den předtím, ale že se trefíme do takového krásného data, jsem opravdu ani ve snu nečekala,“ vysvětlila Michaela Kotrcová. „Měla jsem smíšené pocity, ale samozřejmě nade vším převládal pocit štěstí,“ dodala.

Přinesl harmonii a klid

Chlapec je podle novopečené maminky hodný a v domácnosti díky němu zavládla znovu pohoda. „Všechno se nám to otočilo, po loňském hektickém a smutném období opět k nám přinesl harmonii a klid. Jsme šťastní, až je neuvěřitelné, jak je to krásné,“ řekla Michaela dojatě.

Chlapi v rodině tak získali převahu a už si plánují, že budou společně pracovat kolem domu, či chodit do lesa. Bydlí totiž v srdci Šumavy a za humny mají úpatí hory Boubín. „Je to čerstvé, jsme plní emocí, ale máme rádi přírodu, chodíme do lesa na čerstvý vzduch , na borůvky a na houby,“ chystají si program až hoch povyroste.

Míša před mateřskou pracovala jako asistentka prodeje, její o čtyři roky starší muž je živnostník a dělá střechy. „Má voňavou práci se dřevem, před narozením Stáníka jsme stihli i rekonstrukci podkroví,“ pochlubila se pracovitým chotěm.

Oblíbená jména v ČR

Nejčetnější:

Ženy

Marie, Jana, Eva, Anna, Hana, Věra, Lenka, Alena, Lucie

Muži

Jiří, Jan, Petr, Pavel, Jaroslav, Martin, Tomáš, Miroslav, František

Nejoblíbenější:

Ženy

Eliška, Anna, Adéla, Tereza, Sofie, Viktorie, Ema, Karolína

Muži

Jakub, Jan, Tomáš, Matyáš, Adam, Filip, Vojtěch, Martin