Z nabídky letních táborů si dnes vybere opravdu každý. Například táborský dům dětí a mládeže nabízí příměstské i výjezdní tábory pro kreativní dítka i mladé sportovce. O prázdninový program je podle Josefa Musila, ředitele Domu dětí a mládeže Tábor, velký zájem.

„Jsme státní zařízení s určitou garancí, takže s naplněním táborů jsme problém neměli,“ zmínil. Výhodou jsou i nízké ceny pobytů. „Netvoříme zisk, takže ceny se odvíjí od nákladů. Mzdy našich lidí platí stát,“ vysvětlil. Například pětidenní Výtvarný a taneční příměstský tábor tak letos rodiče vyšel na 1500 korun.

Podle Josefa Musila je tradičně největší zájem o tábory, které se konají v posledních 10 dnech prázdnin. „To už rodiče nemají dovolenou, prarodiče šílí, takže tyto termíny se nejrychleji obsadí,“ řekl.

Táborská pobočka domu dětí a mládeže nabízí ještě dvě volná místa na výjezdním táboře Cesta kolem světa. Příměstské tábory věnované tvorbě keramiky či tancům už jsou obsazené. Pobočky v Soběslavi a ve Veselí nad Lužnicí už také hlásí plno.

PRO CHYTRÉ HLAVY

Ani přemýšlivé ratolesti a milovníci deskových her nemusí o prázdninách sedět doma, ale mohou se zúčastnit 15. ročníku Letního šachového soustředění neboli letního šachového tábora. Koná se od soboty 10. do soboty 17. srpna v Mozolově u Nadějkova. Děti si za 3650 korun zahrají nejednu výtečnou šachovou partii.

Věnovat se jim bude šachový mistr Ivan Hausner či šachový mág Jaroslav Bureš. Účastníci se také vykoupou v krytém bazénu, zahrají si fotbal na prostorném hřišti nebo si opečou buřty nad ohýnkem.

Předseda oddílu a jednatel ŠACHklubu Tábor Jaroslav Odehnal upřesnil, že program tábora je vhodný také pro školáky, kteří se chtějí naučit hrát šachy, a dokonce i pro předškoláky chystající se 1. září do školy. Jim táborský ŠACHklub nabízí Letní tábor na zkoušku od soboty 10. srpna do pondělí 12. srpna za 1100 korun. „Když to předškoláci na táboře vydrží, mohou si pobyt prodloužit. Některým se stýská, takže ti to v pondělí zabalí. Jeden předškoláček loni vydržel celý týden, a poslední noc dokonce spal pod širákem,“ dodal předseda.

SKÁKÁNÍ SI UŽIJÍ

Pro aktivní děti, jež se jen málokdy zastaví, je jako stvořený příměstský tábor, který pořádá táborská Jump Aréna. Pět dní plných hopsání, soutěží, ale také volné zábavy si malí neposedové užijí za 2900 korun. Podle provozovatele Vojtěcha Daňhela zbývá asi čtvrtina volných míst. Tyto tábory jsou vhodné zejména pro chlapce a dívky od 6 let a 110 centimetrů výšky.

„Do každého z táborů zavítá náš parkourista Alex a také – což se bude líbit hlavně mladším dětem – náš animátor. Děti poznají nové kamarády, zlepšíme jejich obratnost. Jedenkrát týdně společně vyrazíme na odpolední výlet mimo arénu,“ sdělil. „Neskákající“ rodiče neplatí vstupné, mají tedy možnost se kdykoliv zajít podívat do Jump Arény a posedět u voňavé italské kávy. „Do tří týdnů otevřeme další atrakci Cestu bojovníků NINJA!, takže při příměstských táborech už bude v plném provozu šest nových překážek,“ uzavřel Vojtěch Daňhel.

BALET I POLE DANCE

Děti s rytmem v těle ocení Taneční příměstské tábory, které pořádá táborský Sportovní taneční klub 6dance. Místa ale podle vedoucí klubu Hany Stehlíkové rychle ubývají. „Děti si vyzkouší různé taneční styly, pokaždé se jim věnují lektoři, které daný styl přímo vyučují,“ upřesnila.

Celkem čtyři příměstské tábory nabídnou program pro úplné začátečníky už od čtyř let i pro zkušené tanečníky. Podle věku si zatančí čtyři i šest hodin denně. „Účastníci mají v ceně nejen taneční, ale i doprovodný program, podívají se například do zoo, podniknou výlet, budou malovat a vyrábět,“ dodala Hana Stehlíková s tím, že jejich příměstský tábor vyjde na 2 tisíce korun.