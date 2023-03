Češi jsou národem chatařů a chalupářů. Velká kumulace takových objektů je právě na jihu Čech. Obliba tohoto fenoménu přichází ve vlnách, velký boom zažila v době pandemie koronaviru. Jak je na tom tento fenomén v současnosti? Přibývá zájem o rekreační objekty a pozemky ve vyhlášených lokalitách?

O chaty není zájem. Lidé chtějí levné alternativy či zahraniční apartmány | Video: Lenka Pospíšilová

Pětasedmdesátiletá Iva má chatu u řeky v Plané nad Lužnicí. Jezdívala sem s manželem a dětmi, teď se o pozemek a objekt jako vdova stará sama. V lokalitě, kde má chatu, fungují každou sezonu zejména skalní starousedlíci. „Náš břeh se dál nerozšiřuje. Kdyby tu chtěl někdo stavět, nemá kde. Chataři se tu nemění. Chatky zůstávají stejným vlastníkům, případně je dědí jejich děti,“ vysvětluje.

Proti proudu Lužnice je jedna novější kolonie. „To je ale také třeba třicet let zpátky, co vznikla,“ dodává seniorka. Lidé v okolí ale přestavují a upravují současné objekty. „Jde o potřebné udržovací práce, chtějí to tu mít hezké,“ zmínila Iva.

Skvělá parta

Během let tu podle ní vznikla skvělá parta lidí, která se každý rok setkává. „Letos to bude devatenáct let, co jsme se začali pravidelně scházet. Celé léto prožíváme společně, pořádáme uvítací oslavu, držíme plánskou pouť. Vzpomínáme, co jsme zažili a sezonu uzavíráme až na konci září. Pak se všichni těšíme, až se zase uvidíme,“ popisuje.

Jde o chataře a chalupáře z jihu Čech, zejména okolí Tábora, Sezimova Ústí, ale i Pražáky. „Máme vlastní hymnu, osadní stožár s vlajkou a vedli jsme i kroniku z našich sezení. Všichni jsou družní a přátelští, nechybí ani rybář, co chodí rád do hospody a přinese vždy zajímavé informace,“ dodává seniorka.

Lufťáci i neohleduplnost

Všechno ale není úplně růžové. „Ve Stráních nakoupila pozemky určitá sorta lidí. Ačkoliv se tam stavět nedá, zkouší tam dělat rádoby zahrádky s plastovými skleníky, ale vypadá to hrozně,“ podotýká. Takoví lidé nemají úctu k přírodě ani k dlouholetým sousedům. Navíc se prý rozmáhá trend pronájmu chat. „Těžce to nesu, když lidé nemají cit k přírodě a svému okolí. Za velký problém považuji krátkodobý pronájem chat, kdy se sem jezdí pobavit party mladých lidí. To je obtěžující,“ konstatuje. „Nejsem netolerantní člověk, ale jestli to takto půjde dál, nevím, co budu dělat,“ říká Iva.

Zájem stagnuje

Situaci na trhu s rekreačními nemovitostmi v Jihočeském kraji dokreslil realitní makléř Miroslav Hodina z budějovické kanceláře RE/MAX G8. Dle jeho slov je pokoronavirový boom již minulostí, oproti rokům 2021 a 2022 zaznamenává útlum. „Celkově za poslední půlrok mohu říci, že v oblasti chat, chalup a pozemků pro rekreaci trh zpomalil, až téměř zastavil. Po předchozích letech, kdy jsme zaznamenali nárůst poptávky kvůli covidu, kdy chtěli všichni kupovat chaty a chalupy, zájem o tyto klasické rekreační objekty stagnuje,“ přibližuje.

Jižní Čechy jsou plné kouzelných míst. K mání je maringotka na Šumavě

Ani ceny rekreačních staveb nešly nahoru. „V podstatě se uklidnily, klesly zhruba o nějakých pětadvacet procent. Poklesly na předcovidovou úroveň. Po našponování se vlastně vrátily do normálu z let 2019 až 2020. Trh se uklidnil, potom nám s konfliktem na Ukrajině až zamrznul,“ vysvětluje jihočeský realitní makléř.

Hledají levné alternativy

Rekreační objekty se podle jeho vyjádření řadí mezi požitkové nemovitosti, a ty i z hlediska energetické krize lidé vynechávají a raději šetří. „Zhruba od září se nic neprodává, ale samozřejmě jde o sezonní artikl. Očekáváme, že s příchodem jara v dubnu a květnu zájem mírně stoupne,“ popisuje Miroslav Hodina. S poptávkou po pozemcích pro rekreaci je to podobné. Lidé hledají levnější alternativy i z hlediska staveb. „Objevují se zájemci, kteří místo tradičních objektů chtějí stavět jurty nebo jiné alternativní bydlení jako mobilheimy nebo tiny housy,“ dodává.

Jako investice ne

Trh je chladný i z dalších hledisek. „Dříve lidé uvažovali o koupi chalupy i z hlediska investičního - opravit ji a dále pronajímat. To ale kvůli vysoké inflaci také úplně vymizelo,“ míní. „Absolutně se zastavila třeba poptávka po apartmánech na Lipně. I tyto investiční nemovitosti jsou vzhledem k vysokým úrokovým sazbám u úvěrů nerentabilní,“ vysvětluje.

Naopak nezvykle vysoká poptávka je dle zjištění pracovníků RE/MAX G8 v celém kraji po zahraničních nemovitostech. „Jedná se zejména o apartmány v Egyptě, Bulharsku, Španělsku, Kanárských ostrovech. Hodně lidí se tam stěhuje na stáří. V Čechách prodají dům, nechají si tu třeba jen byt,“ naznačuje dále. Typickými klienty v tomto ohledu jsou prý svobodné dámy 50+.

Jinak Budějčák, jinak Pražák

Objekty k rekreaci si lidé podle Hodiny vybírají podle dojezdové vzdálenosti i koníčků. „Je to značně individuální, není žádné top místo. Na to není univerzální odpověď, jinak to má Budějčák, jinak Pražák,“ usmívá se. „Jsou lidé, kteří chtějí Třeboňsko, protože tam dojedou po dálnici, nebo jsou lidé, kteří žádají Novohradské hory, protože je tam klid,“ porovnává.

Další klienti chtějí jen Šumavu. Nevadí jim davy turistů na Modravě a Kvildě. „Jiní chtějí typickou chaloupku u rybníka nebo Vltavy třeba kvůli rybaření,“ upřesňuje Hodina. Lipno prý už není tak atraktivní, protože jde o poměrně drahou záležitost. „Je to zajímavé a trendy třeba pro Pražáky. Jihočeši mají radši klidné vesničky,“ popisuje.

Radši k moři

Informace potvrdil realitní makléř Jan Kubeš z jindřichohradecké kanceláře Next Reality. I podle jeho zkušeností teď nabídka převyšuje poptávku. „Lidé po covidových letech opět cestují do zahraničí a na starost o chaty, chalupy nezbývá čas. Majitelé ze vzdálenějších koutů republiky proto nabízejí nemovitosti k prodeji,“ uvádí.

I přes růst cen se po nemovitostech jen práší, zájem je hlavně o chaty a chalupy

Zdražování energií byl podle Kubeše jeden z posledních hřebíčků. „Do toho benzín na cestu, dražší stavební materiál na opravy objektů, platby za údržbu. Tím, že nabídka převyšuje poptávku, se tlačí cena dolů. Na druhou stranu ceny těchto objektů za covidové roky vyletěly mnohokrát i o stovky procent, takže dobře cílený prodej v pravou dobu může stále být ekonomicky výhodný. Rozhodně jsou ceny vyšší než před covidovými roky. Ještě bych upozornil na nutnost platit daň z příjmu, se kterou klienti mnohdy nepočítají,“ dodává realitní makléř.

Hlavně rodiny s dětmi

Nejčastějším motivem koupě je podle něj především předání krásných vzpomínek z chat dětem, které rodiče prožívali ve svém dětství s rodiči a prarodiči. „Toto jsou i nejčastější kupující – rodiny s dětmi. Vnímám snahu oprostit děti od mobilů, dopřát jim společné zážitky, dokud jsou malé,“ popisuje dále.

Monitoruje také vyšší poptávku klientů z Moravskoslezského kraje. „Ti jsou otevření i přestěhování se do rekreačních objektů s možností celoročního využití. Ukládání financí do nemovitostí je spíše v turisticky lukrativnějších oblastích s pasivním ziskem, typicky apartmány na Lipně. Pokud se jedná o ukrytí financí před inflací, stále klienti preferují byty s výnosem v podobě nájmu,“ konstatuje Kubeš.

Neprodejné statky

Zajímavý trend zaznamenal u zemědělských usedlostí. Jde a otočení o 180 stupňů. "Před třemi lety byl po těchto objektech obrovský zájem, což dnes vzhledem k vysokým cenám materiálů a neúspornosti budov je prakticky neprodejný segment,“ podotýká.

Developeři se spíše zaměřují na pozemky v zajímavých lokalitách. „S výstavbou mnohokrát vyčkávají podle situace. Developeři, kteří nedoprodali své projekty, se kloní k pronájmu do doby, než se trh opět nastartuje. Sdílené ubytování typu Airbnb je legitimní byznys a prvotní záměr se současnou realitou nemá nic společného. Ještě se mi nestalo, že by na prohlídku přišly dvě a více rodin, že zamýšlí společný nákup rekreačního objektu,“ komentuje dotaz na sdílené objekty.

Česká Kanada a Novohradsko

Nejvyšší zájem je podle Jana Kubeše tradičně o Lipensko. „Lužnici kupují srdcaři rybáři – tady je nejvíc zajímá blízkost od řeky, ideálně nahodit ze svého pozemku. Česká Kanada je podle mě ještě nedoceněna a má potenciál zajímavé koupě v poklidné, relativně nedotčené přírodě,“ poznamenává.

Česká Kanada je zajímavá i tím, že je stejně daleko z Prahy i Brna. „Pokud bych mohl dát tip, na kterou lokalitu se zaměřit, jsou to Novohradské hory. Umístění mezi Lipnem a Třeboňskem dává mnoho možností pro výlety a vyžití, a je to opět krásný kus přírody,“ doporučuje Kubeš.

Libo vlastní bunkr?

Jindřichohradecko má i zajímavé specifikum: pozůstatky příhraničního vojenského opevnění. Bunkry stát nabízí k odprodeji většinou prostřednictvím veřejných dražeb, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Bunkry stát nabízí už několik let, ovšem je problém v sítích. Nevede k nim elektřina a vstupuje se na ně přes pozemky třetích osob. Fanoušci do vojenské historie se ale najdou. Mám pro ně pochopení, ale trend z toho jistě nebude. Hezké bunkry jsou nad Novou Bystřicí. Navíc je z nich na město hezky vidět. Jak se říká: proti gustu žádný dišputát,“ uzavírá hradecký realitní agent.