Na jihočeské tratě vyjede dalších pět zcela nových RegioPanterů, tedy nejmodernějších elektrických souprav, které flotila Českých drah nabízí. Kraj je nasadí na trať mezi Českými Budějovicemi a pohraniční stanicí Horní Dvořiště a mezi Lipnem nad Vltavou a Rybníkem. Celkem tak bude nových RegioPanterů jezdit v Jihočeském kraji devatenáct.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na železnici s Českými drahami. | Foto: Hana Brožková

Smlouva mezi Jihočeským krajem a Českými drahami byla podepsaná ve středu 29. listopadu. „Díky této smlouvě dostaneme dalších pět nových moderních souprav, takže už budeme mít všechny tratě, elektrifikované systémem 25 kV, pod moderními vlaky. A taky je třeba říct, že kdybychom ty vlaky nekoupili my, tak by je koupily jiné kraje, které o ně usilovaly. Takže to, že se nám je podařilo vyjednat do jižních Čech, považuju za velký úspěch,“ dodal jihočeský hejtman Martin Kuba, který smlouvu podepisoval.

Moderní jednotky RegioPanter jsou nízkopodlažní, mají klimatizaci i moderní audiovizuální informační systém. „Tyto vlaky zároveň mohou sloužit jako mobilní kancelář tzv. ‚train office‘. Čas na cestě tak lze využít například k práci, studiu nebo třeba sledování filmů, a to díky Wi-Fi připojení, elektrickým zásuvkám, USB portům nebo sklopným a rozkládacím stolkům,“ popsal Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Hejtman Martin Kuba je přesvědčený, že dohoda, ke které došlo, je velmi dobrá. „Budeme muset lehce navýšit částku, kterou platíme za dopravní obslužnost, ale ona se do toho v tomhle roce také promítá inflace a zvýšená cena energie. V rámci toho je navýšení opravdu minimální,“ dodal Kuba s tím, že celkově kraj ročně zaplatí za dopravní obslužnost více než 1,9 miliardy korun. V této sumě je započítaná kompletní železniční i autobusová doprava.

Z Budějovic na Lipno za korunu

Jako malou předvánoční pozornost u příležitosti podpisu nové smlouvy nabídnou České dráhy v sobotu 2. prosince 2023 Jihočechům možnost vyrazit vlakem na výlet z Českých Budějovic do Lipna nad Vltavou i zpět za symbolickou korunu, tuto jízdenku lze zakoupit pouze u průvodčího v dotčených vlacích. Nabídka platí pro spojení s odjezdem z Českých Budějovic v 9.04 h a příjezdem do Lipna nad Vltavou v 10.50 h. Na zpáteční cestu vyráží vlak v 11.10 h a do Českých Budějovic dorazí ve 12.56 h. Do vlaků je možné nastoupit nebo vystoupit kdekoliv po jeho trase.

Smlouva je uzavřena na období od začátku platnosti jízdního řádu 2023/2024 do konce platnosti jízdního řádu 2032/2033, to znamená celkem po dobu deseti období platnosti jízdního řádu. Pro období platnosti jízdního řádu 2023/2024 kraj předpokládá, že na základě této smlouvy zaplatí přes 580 milionů korun za více než 2,9 milionu najetých vlakokilometrů.

Objednaný dopravní výkon představuje předpokládaný rozsah 3,05 mil. vlakokilometrů ročně, přičemž rozsah může být navýšen o 20 procent nebo naopak snížen o 10 procent. Pro jízdní řád 2023/2024 je objednaný rozsah ve výši 2,92 mil. vlakokilometrů. Sazba kompenzace pro rok 2024 činí 198,60 Kč / vlakokilometr a celková kompenzace pro jízdní řád 2023/2024 je plánována ve výši 580 mil. Kč. Kompenzace za vlakokilometr a celková kompenzace se budou následujících letech měnit dle vývoje inflace. Do nových vozidel investují České dráhy celkem 585 mil. Kč.

Cestují mají to nejlepší

Nové jednotky umožní přímé vedení vlaků v úseku Jindřichův Hradec / Tábor – České Budějovice – Lipno nad Vltavou. Dojde tak ke zvýšení komfortu pro cestující, ale také rychlosti a především požadované bezpečnosti. A jaké jsou jejich další výhody? Jednotky budou už z výroby vybavené zabezpečovacím systémem ETCS, který by bylo jinak nutné dodat do stávajících starších vozidel. Nezanedbatelná je také finanční úspora elektrické energie a nákladů na opravy a údržbu.

„Uzavíráme smlouvu s Českými drahami, které budou tyto jednotky nakupovat. Tím zajistíme pro naše cestující skutečně to nejlepší, co je v současné době vůbec možné. Jsou to opravdu vlaky jedenadvacátého století,“ zdůraznil náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro dopravu Antonín Krák a upřesnil, že pět nových souprav bude nasazeno během příštího roku.

Kromě jednotek RegioFox nasadí České dráhy v kraji v příštím roce motorové jednotky RegioFox od polského výrobce Pesa Bydgoszcz. I tyto jednotky nabídnou cestujícím maximální komfort a jsou poháněné motory Rolls-Royce, které umí kromě nafty jezdit i na biopalivo HVO. V příštím roce se s nimi cestující svezou na trati z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic, pak se s nimi počítá na trati z Tábora přes Milevsko do Písku a Strakonic. „Zároveň zlepšíme kvalitu cestování i na naší nejstarší elektrifikované trati mezi Táborem a Bechyní. Ve zkušebním provozu tam jezdí čtyřnápravové vozy s podvozky se vzduchovým vypružením řady Btn,“ uzavřel člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta.