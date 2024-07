Zároveň ekologické ale i nutné řešení

Konkrétní obyvatelé domů na základě dobrovolnosti dostanou popelnice na plast a papír. „To znamená, že s těmito odpady nebudou muset chodit k separačnímu stanovišti, ale budou moci třídit doma. Slibujeme si od toho vyšší intenzitu třídění odpadů a zlepšení komfortu pro obyvatele. Je to správné nejen z ekologického hlediska, ale jde i o nutnost, abychom začali naplňovat třídící cíle. Stále totiž město doplácí velké peníze,“ uvedl místostarosta.

Nádoby mají mít objem 240 litrů. „Půjde o černé popelnice s barevnými rozlišovacími víky. Jejich svoz se uskuteční vždy jednou za měsíc,“ popsal Kacerovský předběžné plány. Zároveň má dojít ke snížení frekvence svozu směsného komunálního odpadu na dvoutýdenní interval.

Prostor pro další recyklaci

Před samotným zavedením si město provedlo analýzu ve vytipované oblasti po dohodě se svozovou firmou Rumpold. „Jde o lokalitu, která se dá dobře svážet jedním vozem, má pro optimální počet domů. Zkoumali jsme počty i obsah popelnic těsně před svozem,“ uvedl s tím, že celkem bylo vyndáno na 87 % nádob a polovina z nich naplněna maximálně z 60 %.

Z analýzy vyplynulo, že ve většině případů není nutný svoz každý týden. „I tam, kde jsou popelnice plnější, z fotodokumentace víme, že jsou velké mezery ve třídění,“ konstatoval s tím, že v nádobách se ukrývaly například nevytříděné části rostlin, nápojové kartony (tetrapaky), plastové láhve, papír i kovové plechovky.

Nepůjde to plošně

Dobrovolný systém door to door nejde zavést po celém městě, nepředstavitelné je to například na sídlištích, kde jsou problémy i s biologickyrozložitelnými odpady, které bývají znečištěné a často nepoužitelné ke kompostování. „Ve vybraných částech to však má smysl, každé místo je jiné a potřebujeme to nejdříve někde vyzkoušet,“ zdůraznil Kacerovský.

Radnice k tématu připravuje kampaň pro veřejnost i dotazníkové šetření kvůli zpětné vazbě. „Chystáme se i na osobní komunikaci, je to věc, kterou je třeba vysvětlovat a diskutovat,“ uzavřel.

Inovace v odpadovém hospodářství zavádí i další samosprávy v kraji. Například v Rudolfově na Českobudějovicku, kde zahájili projekt třídění kuchyňského odpadu, nebo ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku, kde směsné popelnice dostaly zámky i čipy a při svozu se váží, obyvatelé pak neplatí paušál ale za kilogram odpadu.