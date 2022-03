Realizace by měla podle jeho slov začít až v roce 2023. Podle starosty města Jiřího Šimánka se zahájení stavby posunulo už poněkolikáté. „Původně mělo být řádově někdy v půlce letošního října už hotovo, teď se termín změnil už potřetí,“ podotkl.

Planá už se připravuje na rekonstrukci mostu. Ten starý ale ještě poslouží

Další fakta, které samospráva zveřejňovala minulý měsíc, mluvila o uzavírce od dubna do prosince. „Do dubnového vydaní Plánských ozvěn jsem připravoval článek o tom, že se vše posouvá na květen a už to zase není pravda,“ upozornil Jiří Šimánek. Letos by podle něj mohly být dokončeny alespoň překládky sítí, které vedou pod mostem.

Při samotné realizaci má dojít k demolici starého mostu, vystaven má být ještě předtím provizorní jednosměrný most řízený semafory. „Určený pouze pro chodce, cyklisty a osobní automobily. Výjimku budou mít jen vozidla integrovaného záchranného systému, Rumpoldu a linkové autobusy,“ upřesnil.

Vedení města i obyvatelé přesto do budoucna počítají, že stavba takového rozsahu může způsobit po dobu budování poměrně komplikovanou dopravní situaci především ve špičce.

Jak už loni avizoval náměstek hejtmana pro školství, sport a veřejné zakázky Pavel Klíma, cílem investice je zvýšení bezpečnosti a kvality dopravy. „Nová stavba nahradí dosavadní nevyhovující mostní konstrukci. Hlavním cílem je zvýšit bezpečnost a kvalitu provozu na objektu spadajícím pod správu kraje,“ uvedl Klíma.