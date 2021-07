Táborští zákazníci tak budou moci vybírat z více než šesti tisíc položek ve 14 kategoriích, včetně produktů osobní péče, vybavení pro domácnost, dekorací, papírnictví a hobby potřeb, sportovního a volnočasového vybavení či hraček. Jak zmínila generální ředitelka Action pro český trh Monique Groeneveld, v obchodech jejich značky je k dostání zboží dobře známých i privátních značek. "Zhruba 1 500 položek pak stojí méně než 25 korun," upozornila.

Prodejna v Táboře bude otevřena ve čtvrtek 15. července s otevírací dobou vždy od 8 do 20 hodin. Provoz v ní se bude řídit aktuálními hygienickými a bezpečnostními opatřeními. „Jsme nadšení z toho, že můžeme další zákazníky přivítat i v nové prodejně v Táboře a ukázat jim, o čem nakupování u nás je – o malých cenách a velkých úsměvech. V uplynulých měsících jsme měli možnost sledovat, jak obliba Action mezi Čechy roste, a to navzdory omezením zapříčiněným pandemií koronaviru. Každý týden do našich obchodů zavítá více a více zákazníků, pro které pečlivým dodržováním hygienických opatření zajišťujeme bezpečné prostředí,“ uvedla Groeneveld.

Koncept překvapení a nízké ceny

Překvapení a nízké ceny jsou faktory, jež řetězec odlišují od mnoha dalších tržních hráčů ze segmentu nepotravinových diskontů. Tato kombinace vytváří nákupní zážitek, díky němuž si prodejny Action získaly přízeň zákazníků ve všech devíti evropských zemích, kde řetězec působí. „Vidíme, že konceptu se v České republice dostává skvělého přijetí, z čehož máme velkou radost. Zajišťujeme produkty ve výborné kvalitě za nejnižší možné ceny a opravdu rozsáhlý, neustále obměňovaný sortiment, jenž na týdenní bázi přináší nová překvapení. Nakupování v našich obchodech nikdy není nudné, a to u nás zákazníci oceňují,“ přiblížila Monique Groeneveld.

Každý týden prodejny přestaví více než 150 nových položek, přičemž dvě třetiny sortimentu se neustále mění. I díky tomu mají zákazníci vždy dobrý důvod k nové návštěvě. Pravidelnou součástí nabídky je i speciální sezónní zboží. Aktuálně na prodejnách zákazníci najdou výrobky pro letní sezónu. Jedná se o praktické produkty vhodné na dovolenou i na koupaliště, stejně tak i zahradní a domácí dekorace, či vybavení pro venkovní akce a podobně.

Nakupování u Action lze uskutečnit s klidným svědomím – velké spektrum nabízených položek je totiž certifikováno třetími stranami, jako jsou FSC, PEFC, FairTrade, BCI, OekoTex a další, což indikuje původ z udržitelných zdrojů nebo udržitelné způsoby jejich výroby.

Pracovní uplatnění

V táborské pobočce bude působit přibližně dvacet zaměstnanců, od pracovníků zajišťujících operativní chod prodejny a asistentů vedení prodejny po samotný management. V Jihočeském kraji se jedná o první pobočku vůbec, nejbližší se nachází v Příbrami, Jihlavě či Třebíči.