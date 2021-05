„Elektrifikovaná dopravní síť je podle mého názoru jedním ze zásadních znaků vyspělých měst v Evropě,“ soudí ředitel DPMCB Slavoj Dolejš. Ta se v Českých Budějovicích po třiceti letech provozu trolejbusů rozvinula do 72 kilometrů traťového vedení a osmi linek včetně dvou nočních. Dohromady najezdí 56 vozů s pohonem z trolejí 2,5 milionu kilometrů ročně, a to bez lokálního přispění k znečištění ovzduší.

30 let čistší mobility

Podle manažera útvaru dopravy Radka Filipa by obstarání provozu MHD bez trolejbusů astronomicky zvýšilo spotřebu nafty. „Pokud bychom trolejbusy nahradili dieselovými vozy, spotřebovaly by ročně o 1,3 milionu litrů nafty více. To by byl oproti současnému stavu nárůst o 175 %,“ vypočítává Filip.

„Lokální emise z dopravy jsou v případě trolejbusů v podstatě nulové. Dieselové autobusy by za rok na jejich místě vypustily zhruba 3430 tun CO2, 16,5 tun oxidů dusíku, 320 kg pevných částic a 20 kg oxidu siřičitého,“ doplňuje technický inspektor DPMCB Jiří Kostroun. Při stále narůstajícím znečištění z dopravy, které průběžně zaznamenávají zprávy o životním prostředí v Jihočeském kraji, tak mají trolejbusy zásadně pozitivní vliv na stav ovzduší ve městě. Tomu prospívají i další šetrné vozy DPMCB, jako elektrobusy či autobusy s pohonem na CNG.

Oslavy proběhnou s ohledem na opatření

K třicátému výročí trolejbusů Dopravní podnik přichystal pro zájemce pamětní jízdenky. Ty zachycují vůz Škoda 15 Tr s evidenčním číslem 1. „Vůz si Dopravní podnik ponechal jako historický v původní podobě, v jaké se v roce 1991 proháněl ulicemi,“ říká Slavoj Dolejš. Pro veřejnost budou pamětní jízdenky v omezeném počtu k dispozici na informačních centrech. Cestující si je mohou ve vozech budějovické MHD označit a vytvořit si tak unikátní suvenýr, nebudou však sloužit jako jízdní doklad. K dostání budou od středy 5. května.

30 let trolejbusů také v průběhu května doprovodí miniseriál na facebookovém profilu DPMCB, rozhovory (nejen) s pamětníky trolejbusových začátků i vůz s polepem, který seznámí s jejich významem. „Rozhodně jsme nechtěli, aby významné dopravní jubileum zapadlo, i když jsme si asi oslavy všichni představovali trochu jinak,“ podotýká Dolejš.

30. výročí novodobé trolejbusové přepravy v Českých Budějovicích totiž přišlo v době, která neprospívá oslavám, ani samotné MHD. Tu před koncem nouzového stavu v jihočeské metropoli využívalo jen 48 % zákazníků oproti období před pandemií covid-19. „Je bláhové se domnívat, že všichni tito lidé místo cest MHD zůstávají doma. Mobilita je sice menší, spousta lidí ale přesedla do aut,“ říká Slavoj Dolejš. Uhlíkovou stopu za sebou tak ve městě zanechávají i ti, které by jinak přepravily mimo jiné i bezemisní trolejbusy.

Trolejbusy vyhnala válka i cena ropy

Poprvé trolejbusy dojezdily po pěti letech v roce 1914 kvůli válce, jejich druhý věk zas v 70. letech ukončila levná nafta ze Sovětského svazu. Mezi lety 1948 a 1971 přitom v Českých Budějovicích existovaly až 4 linky obsluhované trolejbusy. Dle vládních zásad rozvoje MHD se z města začaly trolejbusy i pro ně vybudované vedení stahovat už v roce 1968, na poslední jízdu vyrazily 23. září 1971.

Ceny pohonných hmot ale velmi brzy znovu vzrostly. V roce 1981 začaly vznikat plány na obnovení trolejbusové a tramvajové dopravy v českých městech. Svou roli při vytváření dopravních strategií sehrávaly i dopady na životní prostředí. Na Budějovicku navíc doprava na elektřinu měla další životabudič – výstavbu JE Temelín. Ta měla být dle původních plánů k trolejbusové soustavě Českých Budějovic připojená, v polovině osmdesátých let nicméně experti vyhodnotili, že optimálním řešením bude znovu vybudovat trolejbusovou infrastrukturu jen na území města a elektrárnu propojit autobusy.

Sloupy traťového vedení a troleje se začaly v Českých Budějovicích znovu objevovat od roku 1988. Vozy Škoda 15 Tr se zkušebně proháněly na tratích už od ledna 1991, zprvu na testovací dráze mezi konečnými Máj a Vltava, v dubnu je obyvatelé města mohli zahlédnout až u nádraží.

2. května 1991 konečně do trolejbusů mohli nastoupit cestující, a to na linkách 14 a 17 spojujících nádraží se sídlišti Vltava a Máj. Jejich obsluhu tehdy zajišťovala patnáctka vozů typu Škoda 15 Tr. Za volant prvního vypraveného spoje tehdy usedl Jan Kučera, současný vedoucí oddělení řízení dopravy DPMCB.

Oproti předchozím obdobím trolejbusové dopravy v Českých Budějovicích, se tentokrát rozhodně ani po třiceti letech není třeba o její osud bát. Naopak se ji DPMCB chystá rozvíjet – v běhu jsou nyní například projekty na přestavbu měníren pro trakční trolejové vedení i na výstavbu nové, již páté měnírny.

Barbora Smudková , tisková mluvčí DPMCB a. s.