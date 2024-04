Běží liška k Táboru, ale nenese pytel zázvoru, nýbrž učí strojvedoucí ovládat nové motorové vlaky, které v příštích měsících převezmou dopravu na několika regionálních tratích v Jihočeském kraji. První RegioFox, lidově přezdívaný také jako „liška“, přijel o víkendu do táborského depa.

První RegioFox zvaný „liška“ přijel o víkendu do táborského depa, aby sloužil ke školení personálu. | Foto: Se souhlasem Českých drah

Od pondělí podle mluvčího Českých drah Petra Šťahlavského slouží ke školení dílenského personálu v depu, vlakových čet a strojvedoucích, aby byli všichni zaměstnanci Českých drah dopředu připraveni na zahájení pravidelného provozu moderních, bezbariérových jednotek RegioFox.

„Táborské depo je budoucí domov pro sedm moderních motorových jednotek RegioFox, které budeme po otevření nového mostu přes Vltavu u Červené vypravovat na vlaky z Tábora do Písku a Strakonic. Do té doby budou dočasně jezdit na trati z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic. Abychom uvedli nové vlaky do provozu co nejrychleji po jejich převzetí od výrobce, začali jsme školit kolegy z Tábora v předstihu na jedné středočeské jednotce, která je ve zkušebním provozu, už nyní,“ říká člen představenstva Českých drah a náměstek pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Doplňuje, že první RegioFox přijel do Tábora tento víkend a už nyní slouží ke školení vlakových čet a strojvedoucích. "V rámci komplexního výcviku personálu jsou určené spoje, na kterých bude jezdit. Poprvé tak vyrazil už v pondělí ráno na svůj první vlak z Tábora do Olbramovic,“ dodal.

Motorové jednotky RegioFox jsou podle Petra Šťahlavského bezbariérové, klimatizované vlaky vybavené dalšími službami pro pohodlné cestování. Jedná se například o palubní Wi-Fi síť, elektrické zásuvky či USB konektory pro dobíjení cestovní elektroniky. Dále jsou vlaky vybavené prostory pro velká zavazadla včetně kočárků a jízdních kol nebo audiovizuálním informačním systémem. Motorové jednotky jsou vybaveny motory Rolls-Royce s možností využívat nejnovější generaci šetrných paliv HVO.