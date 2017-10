Nové Sněmovně připijí v Plané pivem

Táborsko - Až se v sobotu ve 14 hodin zavřou volební místnosti, pro členy komisí začne nejodpovědnější část jejich práce.

V Plané si připravili pivní slavnosti.Foto: archiv redakce

Vy si ale volný čas užijte zábavněji. Tady máte pár tipů na sobotu a neděli.



Táborsko - Ve 14 hodin se zavřou volební místnosti a komisím začne těžká fáze jejich práce, vy si ale volna užijte víc kulturně. Z čeho v sobotu a neděli můžete vybírat:



SOBOTA

CHÝNOV

Chýnov se zařadí mezi sledované cyklokrosové destinace. Závod Prodoli cyklokros města Chýnova je zařazen jako šestý podnik do seriálu TBC Série, která je otevřena závodníkům všech věkových a výkonnostních kategorií. Centrem otevřených klání se stane chýnovské fotbalové hřiště. Už v 10.30 hodin odstartují do terénu děti od těch předškolních až po mládež do 14 let. Kadeti, kadetky, juniorky a ženy se vydají na trať ve 13 hodin, junioři a muži o hodinu později. Večer navazuje na sportovní program akce Rockotéka.



MLADÁ VOŽICE

Hrad Šelmberk a jeho blízké okolí se stane podle tradice z předchozích let místem, kde Jezdecký klub Mladá Vožice zapečetí letošní sezonu populární Hubertovou jízdou. Její zahájení je naplánováno na 11. hodinu.



OPAŘANY

Pořádně živo bude večer Na Staré poště v Opařanech. Aby také ne… Koncert punk-rockové pražské skupiny Jaksi Taksi a dalších tří kapel Don Key (Tábor), Špatný rozhodnutí (Tábor) a Proti zdi (Volyně) nenechá nikoho chladným. Pořadatelé nahlásili jako startovní čas 20. hodinu a přichystali svozy z Tábora i Milevska včetně zpátečního spojení.



PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Plánská Sokolovna bude patřit od 16 hodin milovníkům piva a dobré zábavy. Na slavnostech pod názvem Malé pivovary ve velké Plané nad Lužnicí se představí Rodinný minipivovar Pacov, Minipivovar Mayzus Chotoviny, Radniční právovárečný pivovar Jihlava, Pivovar Trilobit, Rodinný pivovar Obora a Lipan Dražíč. O hudební produkci se postupně postarají Černovická dechovka, Klasik kvartet, Veselá pětka a folklórní skupina Jarošov.



TÁBOR

Sál hotelu Palcát roztančí už 19. ročník republikové taneční soutěže o Velkou cenu Tábora. Zahájení těchto postupových klání je plánováno na 9. hodinu a jsou vypsána pro třídy D, C a B kategorií dětí, juniorů, dospělých a seniorů. Soutěž je otevřená též pro zahraniční páry.



Zoologická zahrada Tábor se svými návštěvníky oslaví Den stromů. V rámci sobotního programu v podzimem zbarvené zahradě jsou na pořadu tradiční komentovaná krmení i hry pro děti. Kdo se do zahrady vypraví, může se stát patronem nových stromů, které pracovníci zoo vysadí. Na Větrovech je otevřeno od 9 do 17 hodin.



Rodičovské centrum Radost pořádá ve své sídle na Pražském Sídlišti (kpt. Nálepky) od 13 hodin interaktivní workshop s výmluvným názvem Zdravá obrana proti manipulaci ve vztahu. Otázky zodpoví a poradí psycholožka Petra Majerová.



Housův mlýn v Táboře dává zájemců příležitost navštívit filmovou zbrojnici. Zbroj a zbraně ze známých historických filmů si mohou nejen fotit, ale také na vlastní kůži vyzkoušet. Brány zbrojnice se v Tismenickém údolí otevřou v 15 hodin. Stejnou možnost a ve stejném čase budou mít lidé i v neděli.



Chcete-li se na chvíli převtělit do role opravdového gangstera, tak je právě pro vás od 20 hodin otevřeno Aux Café ve Svatošově ulici. DJ Pe Drum všechny nasytí tučnou porcí gangsterské hudby.



Hudební klub Bardo v Palackého ulici hostí už jedenácté pokračování peprného Ratata festu. Nejtvrdší muzika pohltí legendární táborský klub od 20 hodin a hlavní z pěti ingrediencí tohoto ostrého hudebního koktejlu se stane slovenská kapela True Reason. Milovníci stylů hardcore, thrash-hardcore,metal-hardcore a death-soul u toho určitě nesmějí chybět…!



ZÁLŠÍ

Nevelká, ale činná obec na Táborsku se stane od 13 hodin dočasným centrem pro všechny milovníky dobré dechovky. V rámci třetího ročníku Festivalu malých dechových hudeb přivítá Pohostinství Zálší sedm kapel, jmenovitě Blaťáckou pětku, Ševětínku, Švagrovanku, Čtyřlístek, Mažičanku, Hartmanickou muziku a Hořičanku. Samozřejmostí je dobré jídlo a pití po celou dobu akce.



ŽELEČ

Obrazárna Špejchar připravila pro veřejnost další zajímavou výstavu. Přehlídku kolekce olejomaleb, divadelních a reklamních plakátů autora A.V.Hrsky otevře od 17 hodin vernisáž za účasti Vladimíra Hrsky.



ŽÍŠOV

Pozoruhodnou, ale již tradiční sezónní derniéru zažije v sobotu střelnice v Žíšově u Veselí nad Lužnicí. Soutěž ve střelbě ze sportovní pistole s názvem Poslední žíšovská rána se koná od 9 hodin a má svérázná pravidla. K úspěchu vede nejnižší dosažený výsledek, přičemž trefa mimo terč přinese zisk deseti bodů.



NEDĚLE



JISTEBNICE

Okrašlovací spolek Jistebnice pořádá od 14 hodin v jídelně kulturního domu besedu k výstavě Oživená minulost – historie jistebnických domů a příběhy jejich obyvatel. Na neformální setkání jsou srdečně zváni všichni zájemci o minulost města.



PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Pohádku Mezulán a vysvobozená princezna v podání Divadélka na nitce mohou zhlédnout děti i dospělí v plánské městské knihovně. Představení začíná v 15 hodin.



TÁBOR

Divadlo Oskara Nedbala zve děti s rodiči na Biograf. Ne - to není chyba… Přední novocirkusová scéna La Putyka chce zvědavým divákům ve svém představení přiblížit atmosféru biografu v době, kdy byl ještě v plenkách. A že se u toho budou smát a bavit, o tom není pochyb. Začátek představení je stanoven na 14.30 hodin.



Docela malý festival o autismu – tak se jmenuje akce, kterou pořádá sdružení APLA JČ ve spolupráci s táborskou Baobab dílnou. Dějištěm festivalu se stane hlavní sál společenského centra Univerzita ve Vančurově ulici. Na programu má divadelní představení dramatického souboru amatérů nejen s Aspergerovým syndromem Dr.amAS - Nautis Praha s názvem Sněhen, malá debata o autismu i promítání „Normálního autistického filmu“ a představení pomůcek pro děti s PAS.