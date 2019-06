Strakonice – Sládek strakonického pivovaru Dudák Vlastimil Matej uvařil k oslavám 370 let od založení pivovaru (rok 1649) nové pivo.

„Jmenuje se L.P. 1649 a na stupňovitost je to deset a půlka,“ řekl Vlastimil Matej exkluzivně pro Strakonický deník přímo na spilce. Podle něj nejde o extra silné pivo, které je tak vhodné pro současné horké počasí. „V pivu je použita čistě jedna odrůda chmele zvaná Bohémie, která je v historii pivovaru použita poprvé. Navíc je to během posledních let poprvé, kdy se používá jeden typ chmele na celou várku. Obvykle se receptura skládá ze dvou nebo tří chmelů,“ pokračuje sládek.