Jak informovala mluvčí nemocnice Jana Sosna Voňavková, o výstavbě bylo rozhodnuto již vloni v září, kdy také proběhla připomínková setkání v souvislosti s výběrem vhodných strojů a sestav.

Vlastní realizace hřiště měla dvě fáze. "Nejprve se v listopadu a prosinci vybíraly vhodné stroje pro děti i dospělé, zajišťovalo se jejich bezpečné ukotvení a řešily se základní terénní úprav. Finální úpravy pak přišly na řadu v březnu a hřiště bylo 26. dubna slavnostně otevřené," naznačila časovou osu mluvčí nemocnice.

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Martina Kratochvílová dodává: „Jsme velmi rádi, že jsme tak zajistili pro naše děti další formu terapie a smysluplné trávení volného času na profesionálních strojích, které využívají pouze a jenom vlastní sílu svalů, a tím tak napomáhají k rozvoji fyzické zdatnosti. Hřiště je speciálně sestavěné pro všechny, to znamená, nejen pro dítě, ale i pro dospělého, ve zdraví bez nemoci i v nemoci. Stává se tak dnes běžnou součástí našeho sportovního i volnočasového areálu. V naší nemocnici ho budeme využívat nejen terapeuticky i volnočasově, ale i pedagogicky např. v rámci tělesné výchovy.“

Park je přístupný veřejnosti každý den od 7 do 20 hodin. Prohlédnout si jej mohou návštěvníci i bez průvodce. Park je také kulturní památkou se vzácnými domácími i exotickými stromy, jejichž stáří se odhaduje i na více než 130 let.

V parku areálu nemocnice je podle mluvčí postaveno 27 staveb, z toho čtyři jsou ceněnou kulturní památkou. "Je účelově přizpůsoben poskytování zdravotních služeb a provozu zdravotnického zařízení. Je zde i víceúčelové sportoviště, zastřešený bazén a satelitní sportovní zázemí, relaxační a odpočinkové zóny," připomněla Jana Sosna Voňavková.

Dětská psychiatrická nemocnice byla založena v roce 1887 pro dospělou psychiatrii a v roce 1924 přebudována na psychiatrii pro děti. Letos oslaví 100 svého vzniku. Je historickou součástí obce Opařany v okrese Tábor.

V rozlehlém parku léčebny o ploše přibližně 4,5 ha se nachází 524 stromů. Park je osázen jak domácími parkovými stromy, tak i cizími druhy. Jsou zde i zajímavé dřeviny co do druhů či stáří, odhadovaného u nejstarších kolem 120 let. Po parku je značena naučná stezka s popisky vzácnějších stromů.