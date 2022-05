Za jeho vznikem stojí původní tým centra Auritus, včetně jeho zakladatelky Hany Vojtěchové. Tým terapeutů tak nabízí zkušenosti s téměř čtvrtstoletím práce se závislými.

„Věřím, že se tak budeme vhodně doplňovat i s nynějším týmem centra Auritus. Naším cílem je se soustředit na práci s již motivovanými klienty,“ uvedla odborná vedoucí centra ANA Blanka Kačírková a vysvětlila, proč zvolili právě tento název.

„Ana je latinské slovo, které v překladu znamená opět nebo znovu. Chceme pomáhat tam, kde lidé v sobě opět a znovu nachází odvahu se se závislostmi utkávat a nacházet radost ze života,“ vysvětlila. Centrum poskytuje služby bezplatně, nabízí diskrétní prostředí i nezávaznou konzultaci či online poradnu.

Slavnostního otevření se zúčastnili mimo jiné náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová a krajský protidrogový koordinátor Marek Nerud, kteří novému centru popřáli mnoho úspěchů.

„Myslím si, že jde nejen o důstojné prostředí, ale i důstojné pokračování sociálních služeb. Problémy se závislostí nejsou jednoduché příběhy. Přesto věřím, že budete službou, která tento příběh posune dál. A přeji vám proto do budoucna co nejméně klientů,“ uvedla Lucie Kozlová s dovětkem, že pak by byla společnost na dobré cestě a v pořádku.

„Děkuji týmu centra za tu hroznou urputnost, díky které se jim se podařilo postavit novou sociální a adiktologickou službu. Věřím, že se stejnou urputností budou pracovat i na další a lepší budoucnosti svých klientů,“ doplnil Marek Nerud.

„Pokud něco děláme srdcem, neznáme čas ani žádné problémy. Toto je ta největší deviza, kterou jsem tu pocítil po celou dobu, kdy v Táboře vystavuji. Mám velkou radost, že ve své snaze pomáhat stále pokračují,“ dodal dokumentární fotograf Jindřich Štreit. Vernisáž jeho fotografií totiž doplnila slavnostní otevření centra.

Po – Čt / 8.00 – 17.00

Pá / 8.00 – 13.00



Pokud máte zájem o služby centra, můžete jej kontaktovat na tel. čísle 381 211 627 nebo e-mailem ana@anatabor.cz