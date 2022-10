Nová výstava s názvem Mistři cechů oděvních nás vrátí do 15. a 16. století. „Protože chceme co nejvěrněji ukázat jednotlivé technologie, postupy i nástroje, zvolili jsme cestu devíti dioramat, která návštěvníky přímo vtáhnou do světa starých řemesel. Při výrobě replik jsme vycházeli z dobové ikonografie a dostupných pramenů,“ přibližuje koncept výstavy jeden z jejích tvůrců, Aleš Nový. Modely řemesel doplňují autentické předměty z archeologických nálezů a věrné rekonstrukce nástrojů a dalšího vybavení.

„Jedním z nejmenších exponátů je soukenická spona. Jde o hák, který sloužil postřihačům k uchycení a napnutí sukna na postřihačský stůl. Často bývá zobrazen na ikonografických výjevech a velmi často jako součást cechovního znaku soukeníků. Bohužel se nám nepodařilo nalézt jeho ekvivalent v tuzemských nálezech, a proto jsme při jeho rekonstrukci vycházeli z nálezů v Anglii datovaných na přelom 15. a 16. století,“ nabízí nahlédnutí do zákulisí výstavy Aleš Nový.

Řada vystavených předmětů dokreslujících pestrý svět oděvních řemesel konce středověku a raného novověku pochází se sbírek Husitského muzea. „Jde o unikátní předměty ze začátku nové éry, které dokumentují přítomnost oděvních řemesel na Táboře a v jeho okolí,“ uvedl kurátor výstavy Zdeněk Vybíral. Pozornost je tak věnována i významu oděvních řemesel pro život Tábora a jeho obyvatel na počátku novověku. Výrobní postupy jsou vysvětlovány také s pomocí názorných ilustrací a popisů.

„Mistři cechů oděvních patří k významným muzejním projektům a z dotačního programu na podporu kultury jej podpořilo město Tábor. V rámci vernisáže jsou připraveny komentované prohlídky, ukázky řemesel a hudební vystoupení dobové kapely Elthin, další doprovodný program je naplánován v podobě oživených řemesel s dílnou pro veřejnost,“ doplnila Kateřina Nimrichtrová.

Vernisáž se koná v neděli 30. října od 14 hodin, výstava pak potrvá od 31. října do 30. března.

Doprovodný program:



20. 11. 2022 od 14 do 16 hodin oživená řemesla „Kůže – nejstarší oděvní materiál“ - ukázka ševcovského řemesla, výroba drobných kožených ozdob



11. 12. 2022 od 14 do 16 hodin oživená řemesla „Předu, předu zlatou nit aneb Od suroviny k přízi“ - ukázky zpracování textilních surovin a spřádání, možnost vyzkoušení zpracování lnu a vlny