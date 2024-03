Provoz DZR má podle místostarostky Lenky Horejskové zajišťovat po dostavbě investor. „DZR by ale zároveň spadal do krajské sítě. To znamená, že by na péči o klienty soukromému provozovali Jihočeský kraj přispíval,“ doplnila místostarostka.

Těchto speciálních domovů je podle něj stále nedostatek. „Stavba DZR je společensky potřebná. Je jich zoufale málo, na to, kolik lidí ta nemoc postihuje. Na výstavbu takových center se zaměřují speciální developeři, kteří nabízí jejich vybudování za vlastní prostředky,“ přiblížil Pavlík s tím, že Tábor měl až šest poptávek o realizaci stavby podobného typu s kapacitou od 100 do 140 lůžek na svém území.

Aktuálně se řeší i různé další detaily a vztahy se spoluvlastníky pozemků. Vznikl také nápad na výstavbu zdravotně-sociálního zařízení, po kterém je poptávka v celém kraji. „Máme k dispozici podrobnější urbanistický plán, co by tam vše mohlo stát. Velká změna je v případě zájmu o výstavbu domova se zvláštním režimem (DZR), tzv. Alzheimer centra,“ konstatoval starosta s tím, že jeden takový objekt s kapacitou 45 lůžek už velmi dobře funguje od roku 2022 u nemocnice.

Uspořádání nový objekt nezmění

Výsledek všech jednání je, že by jedno takové soukromé zařízení mohlo vyrůst právě ve Dvorcích. „Není to však definitivně potvrzeno. Změnu územní studie řeší město s autorkou, která pracuje na jejím zapracování i rozsahu a podobě samotného objektu. DZR by se mohl reálně vejít do severního cípu, takže nám ani nezmění známé upořádání: Byty, park, jezírko, atp. Jen mateřská škola by se posunula drobně směrem k zimnímu stadionu,“ upřesnil Štěpán Pavlík.

Samospráva změny zapracuje ještě letos do územního plánu, na své náklady chce lokalitu zasíťovat, připravit infrastrukturu, chystá další trží konzultace s investory obytných budov. První reálné kopnutí do země předpokládá až v průběhu příštího roku.