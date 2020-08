Mimořádná táborská hudební originalita v podobě nové aranže slavného chorálu Ktož jsú boží bojovníci bude událostí s mezinárodním rozměrem. Zapojí se umělci ze 41 zemí.

Město Tábor původně avizovalo, že aranž klasického husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci nahraje 60 muzikantů a zpěváků z 6 kontinentů – studenti, absolventi, profesoři a spolupracovníci americké akademie Berklee College of Music v Bostonu, Juilliard School v New Yorku, New England Conservatory v Bostonu, Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze, Státní konzervatoře v Praze ad. Tento údaj už dnes neplatí.