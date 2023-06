Minulý víkend v noci ze soboty na neděli a z neděle na pondělí měla zhotovitelská stavební firma Metrostav TBR zdemolovat mostní konstrukci, která je součástí dlouhé komunikace kolem údolní nádrže Jordán. Dělo se tak za úplné uzavírky hráze včetně výluky autobusových spojů MHD. Táborská radnice oznamuje veřejnosti, že noční uzavírka hráze pro linky MHD i vozy IZS se musí z technických důvodů zopakovat.

Demolice mostu na jordánské hrázi v Táboře. | Foto: Luboš Dvořák

Stane se tak na čtyři hodiny v noci ze soboty 3. června od 22.00 hodin do neděle 4. června do 02.00 hodin. Vyloučení MHD se podle dopravní firmy Comett Plus dotkne osmnácti nočních spojů. Informace o omezení najdou cestující na zastávkách.

Odůvodnění opětovné noční operace na mostu poskytla společnost Metrostav TBR. „Při sobotní výluce se našemu podzhotoviteli nepovedlo vynést poslední segment mostu na trailer (vlečné vozidlo, podvalník) z důvodu technického problému na jeřábu. Nedělní výluku jsme využít nemohli, protože jsme nedokázali v tak krátkém čase sehnat jiný jeřáb s potřebnou nosností,“ vysvětlil stavbyvedoucí Martin Rochovanský.

Běžných autobusových linek se nadcházející výluka netýká, protože v inkriminovanou dobu tudy žádné nejezdí. Průchod pro pěší bude po celou dobu zajištěn.

Jordánská hráz se uzavře dopravě. Za týden začne oprava lávky za 103 milionů

Objízdné trasy pro nadcházející čtyřhodinovou výluku budou stejné jako na konci května.

Směr Klokoty – Kovosvit: autobusy, které budou vyjíždět z Klokot, pojedou přes Náchodské sídliště, přes most a Čekanice na autobusové nádraží. Z autobusového nádraží pojedou přes třídu 9. května. U hotelu Palcát bude náhradní zastávka za Křižíkovo náměstí. Poté odbočí do ulice Budějovická směrem k Poliklinice a dále pojedou po své trase do Sezimova Ústí II., nebo do Plané nad Lužnicí. Autobusy směrem na Kovosvit obslouží všechny zastávky.

Směr Kovosvit – Klokoty: po zastávku Autobusové nádraží pojedou autobusy po trase. Z autobusového nádraží pojedou autobusy na objízdnou trasu přes Čekanice, most a Náchodské sídliště do zastávky Písecké rozcestí. Dále po své trase do Klokot. Nebudou obsluhovány zastávky Poliklinika a U Reálky.

„Od poloviny dubna se na hrázi pracuje na obnově lávky na návodní straně Jordánu a také na rekonstrukci mostu nad bezpečnostním přelivem údolní nádrže. Jedná o náročnou investici města Tábor a SÚS Jihočeského kraje,“ doplnil mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Průjezd stavbou po polovině vozovky je mimo výluky povolen autobusům, sanitkám, vozům hasičů, policistů a údržby silnic.