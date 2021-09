Akce odstartovala v pátek 24. září v 17 hodin. V Českých Budějovicích se již tradičně zapojujily Biologické centrum Akademie věd ČR, Jihočeská univerzita, Vysoká škola technická a ekonomická, Hvězdárna a planetárium České Budějovice a Eurocentrum České Budějovice. Veškerý program byl zdarma.

Tradičně v poslední zářijový pátek nabídla Noc vědců po celé Evropě jeden večer napěchovaný vědou. Kvůli nejisté epidemiologické situaci si navíc většina pořadatelů přichystala také online podobu programu.

Jihočeská univerzita nabídla 71 programů

Na Jihočeské univerzitě (JU) se Noc vědců konala potřetí. Loni univerzita představila program kompletně v online prostředí, letos se znovu otevřela i pro návštěvníky prezenčně. „V 17 hodin jsme otevřeli brány kampusu, všech fakult Jihočeské univerzity a Akademické knihovny JU. Návštěvníci si mohli vybírat ze 71 programů v Českých Budějovicích a Nových Hradech, připraveno bylo i osm online programů," řekl koordinátor Noci vědců Zdeněk Filip. Online přednášky byly dostupné na YouTube kanálu Jihočeské univerzity, na facebookové události Noc vědců v Českých Budějovicích a samozřejmě také na www.nocvedcu.cz.

Co všechno se může stát za bilióntinu sekundy? Na to odpověli vědci z Přírodovědecké fakulty JU. Na Pedagogické fakultě jste se mohli dozvědět, jak se na fenomén času dívají vědy o společnosti. Teologická fakulta JU objasnila, jak se projevuje čas v učení a obřadech náboženství světa. Fakulta rybářství a ochrany vod JU nabídla přednášku Rybník a čas. Přiblížila, jak funguje rybník v průběhu roku či jaká jsou vývojová stádia živočichů, kteří v něm žijí.

S Biologickým centrem AV ČR se návštěvníci vydali na cestu evoluce, viděli i dinosaury

Pokud jste chtěli na vlastní kůži zakusit, jak se vyvíjel život v průběhu stamilionů let, stačilo se vypravit se s Biologickým centrem AV ČR na Cestu evoluce. „Cestu jsme začali na náměstí u radnice a ukoničli ji ve vědeckém kampusu na Branišovské. Každý metr představoval půl milionu let, takže v cíli měl každý v nohách víc než miliardu let evolučního vývoje,“ uvedla Daniela Procházková, koordinátorka programu Biologického centra AV ČR. Na cestě čekalo návštěvníky 10 zastávek, od buňky, fotosyntézy, přes hmyz, obratlovce, dinosaury, pád asteroidu, až po dobu ledovou a moderního člověka, který sám zasahuje do přirozeného vývoje, když geneticky upravuje organismy.

Kromě evoluční procházky mohli návštěvníci na Biologickém centru nahlédnout také do mikro- a nano-světa v Laboratoři elektronové mikroskopie. Za 14 dní pak na Noc vědců biologové navážou ještě venkovní hrou Vypátrej želvušku, při níž stejně jako loni zvou všechny zájemce na hledání modelů želvušek, které jsou ukryté na 100 místech v jižních Čechách.

Vysoká škola technická a ekonomická připravila Leteckou noc i virtuální realitu

Na místa, kam se běžně dostanou pouze studenti a vyučující VŠTE, se podívala i široká veřejnost. Ta se v rámci Noci vědců dostala do zdejších laboratoří, které slouží studentům technických programů strojírenství, stavitelství či doprava a logistika. Kromě samotného vybavení laboratoří zde byly pro návštěvníky připraveny nejrůznější aktivity jako například Letecká noc, při které se návštěvníci dozvěli, jak by to vypadalo, kdyby se pohybovali rychlostí světla. Zároveň byl připraven i simulátor dronů s FPV brýlemi. Nechyběly ani aktivity pro nejmenší návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet různé hry zaměřené na čas a posloupnost děje nebo vyrobit sluneční hodiny.

Hvězdárna zvala k cestě do vesmíru rychlostí světla

Českobudějovická hvězdárna a planetárium nabídla návštěvníkům promítání. Ve filmu "Na paprsku světla" se diváci vypravili do ohromujícího kosmu. Od Slunce až po neuvěřitelná vesmírná zákoutí vzdálená triliardy kilometrů - to vše rychlostí světla. Kolik času taková cesta zabere? "Pouhých" 10 miliard let. Pražský orloj je unikátní památkou. Ve vizuální prezentaci se návštěvníci dozvěli, co vše orloj zobrazuje a jak se vyznat v jeho symbolech. Při projekci v digitálním planetáriu pak pozorovatelé zjistili, že hvězdy a souhvězdí nejsou věčné a za doprovodu hudby se vypravili i do budoucnosti.

