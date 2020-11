Modely želvušek bude moci každý hledat na stovce míst v jižních Čechách. Jsou to mikroskopičtí živočichové, kteří jsou známí pro svůj um přežít téměř cokoli.

Noc vědců nabídne v jižních Čechách například lov modelů želvušek. Na snímku je jeden zachycen na Šumavě. | Foto: Biologické centrum Akademie věd ČR

Zdroj: Jihočeská univerzitaLetošní Noc vědců s podtitulem Člověk a robot bude nezapomenutelná, a to i z toho důvodu, že se poprvé uskuteční téměř kompletně online! Robotická show, simulace zdravotnické výuky, ukázka dronů a robotů, fyzikální pokusy, šifrovací program, animovaný výlet ke kometě, nebo online soutěže, to je jen zlomek z virtuálního programu, který připravily českobudějovické instituce zapojené do Noci vědců. Akce odstartuje v pátek 27. listopadu, ale ten den zdaleka neskončí. Kdo bude programem na obrazovkách plně nasycen, může hned v sobotu vyrazit do přírody na lov želvušek.