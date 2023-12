Výjimečná akce plná adrenalinu, pravý zápasnický ring i zahraniční borci čekají na návštěvníky táborského hotelu Palcát už tuto sobotu 16. prosince. Sportovní galavečer pod názvem Noc bojovníků začíná v 18 hodin a i tentokrát bude výtěžek celé akce podle táborského klubu KBC pomáhat potřebným.

Noc bojovníků v Táboře patří již k tradičním předvánočním benefičním akcím v režii klubu KBC Tábor. | Foto: Deník/Pavel Šácha

Jak informoval bývalý boxerský reprezentant a pořadatel akce David Kubíček z klubu KBC Tábor, tentokrát se táborští zápasníci rozhodli finanční prostředky věnovat onkologicky nemocným dětem. Do Tábora přijedou špičky v boxu i kickboxu nejen z tuzemska, ale také například z Polska. „Návštěvníci večera se mohou těšit na divácky atraktivní sportovní show v podobě celkem třinácti zápasů. Letošní Noc bojovníků je výjimečná právě tím, že jsme sestavili mezinárodní startovku Česko versus Polsko,“ uvádí Kubíček.

Pozvali na oplátku polské kolegy

Do Tábora dle jeho slov dorazí polský tým z Přemyšlu. „Se svými svěřenci hodně cestuji po evropských turnajích, aby se posouvali výkonnostně nahoru, tak mě napadlo oslovit polského kamaráda a trenéra,“ prozrazuje trenér KBC Tábor David Kubíček s tím, že táborští boxeři už se zúčastnili podobné akce v Polsku minulý rok.

Zápasníci z Tábora: Korona nás neskolila, nebyla však jednoduchým soupeřem

Jeho tým se na sobotní klání usilovně připravoval a těší se tak i na podporu domácího publika. „Směřovali jsme k tomu sezonní přípravu,“ uvádí s tím, že mezi nejzkušenější svěřence patří Jakub Hospr, který se dobře umístil na Mistrovství ČR, a Josef Dubský.

Muži, junioři i ženy

Diváci se mohou těšit na kvalitní boxery z různých míst ČR, přijede například Rafael Hanciuta z oddílu SK box Mělník. Táborští mohou fandit i Vladimíru Polanskému. „Návštěvníci uvidí naše juniory Tobiáše Aleksandrova, Rostislava Bučka a nejmladšího účastníka Marka Homolu. Klání obohatí ženské duely, kterým budou vévodit Simona Bažantová a Barbora Maxová," dodává podrobnosti.

Akcí moderátorsky provede "Pán Kolen", šampion Robert Kurka. O hudební doprovod se postará nizozemský rockový a punkový zpěvák Tim Steinford. Na akci dorazí také šampionka organizace WBC a mistryně světa Fai Phannarai Netisri.

Vybojují peníze onkologickým pacientům

Jak dodává Davidova manželka, také boxerka s bohatou praxí a trenérka KBC Tábor Věra Kubíčková, letos se táborští zápasníci rozhodli pomoci malým onkologicky nemocným pacientům. „Tento rok jsme našemu dobročinnému projektu dali pracovní název Onkobojovníci. Výtěžek akce jsme se rozhodli věnovat nadačnímu fondu P3tule, který pomáhá dětem bojujícím s rakovinou," vysvětluje Kubíčková. Již dříve benefiční akcí podpořili například Dětský domov Radenín, chlapce s mentální poruchou či Adámka Mihala z Tábora s centrální svalovou hypotonií.

Klub KBC Tábor za svou dvanáctiletou historii nasbíral celkem na 160 členů. Zaměřuje se na vývoj amatérských a profesionálních sportovců, ti vyjíždí pod vedením Kubíčkových na domácí i zahraniční zápasy. „Naše tělocvična jede aktuálně šest dní v týdnu. Uspořádat galavečer Noc bojovníků v Táboře je náročné, ale zároveň skvělé. Ukazujeme tak výsledky naší celoroční práce a také to, že box do Tábora patří,“ uzavírá David Kubíček s přáním do budoucna vybudovat kvalitní zázemí pro bojové sporty.

Vstupenky na Noc bojovníků Tábor lze zakoupit v předprodeji za 399 korun v tělocvičně KBC Tábor v centru Univerzita ve Vančurově ulici, na recepci Hotelu Palcát nebo prostřednictvím emailu kbctabor@email.cz. Na místě pak zaplatíte 500 korun.