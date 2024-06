/ROZHOVOR/ V evropských volbách získala z kandidátek a kandidátů z jihu Čech mandát jen Nikola Bartůšek. Dvojka na kandidátce koalice Přísaha a Motoristé je rodačkou z Českých Budějovic. Jak hodnotí volební výsledek a čemu se chce v Evropském parlamentu věnovat, odpověděla Deníku.

Dvojka na kandidátce Přísahy, Nikola Bartůšek. | Foto: ČTK

Co říkáte volebnímu výsledku - zisku dvou mandátů?

Od samotného začátku kampaně, už 11. dubna, když jsme začínali celostátní kampaň, jsme řekli, že náš cíl je získat dva mandáty. Za poslední tři měsíce udělal celý štáb v kampani obrovský kus práce. A jsme opravdu moc rádi, že se nám povedlo dva mandáty získat.

Profesně se věnujete migrační politice a vzdělávání. Kde nyní pracujete?

Mám vystudovanou migrační sociologii a sociální politiku v Rakousku a Finsku. Jsem absolventkou univerzity Johannese Keplera v Linci a Tamperské univerzity. Ještě na studiích mě oslovil kraj Horní Rakousy s nabídkou, abych pro něj začala pracovat. Od roku 2015 jsem pracovala v azylových centrech a teď také pracuji pro Horní Rakousy v rekvalifikačních kurzech. Tam jsou z velké části také migranti, protože jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Mají v Rakousku legální pobyt, ale nemají stálé zaměstnání.

Nejstarší a nejmladší cvičence dělilo na sletu přes devadesát let

Vaše dva tituly MSSc. jsou v České republice trochu neobvyklé, co vlastně znamenají?

Je to obdoba českého magisterského titulu z vysoké školy. Získala jsem je v Rakousku a ve Finsku, znamená to magistr sociálních věd.

Jste nově zvolenou europoslankyní, co vaše práce pro Horní Rakousy?

Tenhle týden budeme hledat řešení.

Krokodýli ve Dvorci dostali nový domov, vlastní pavilon mají jako jediní v zemi

Předpokládám, že byste se chtěla v nové pozici opět věnovat migrační politice…

V každém případě ano. Ukázalo se, že rozhodnutí od bruselského stolu v praxi úplně nefungují. To byl také motiv mojí kandidatury, abych mohla změnit tyhle věci. Těch problémů je tam více. Například migrační pakt neřeší boj proti organizovanému zločinu, proti pašerákům lidí. My jsme si prošli v Itálii i trasu, kudy pašeráci převádějí. To se musí řešit okamžitě, z 80 % přicházejí nelegální migranti do Evropy přes převaděče. Migrační pakt také neřeší návratovou politiku.

Co vás nyní čeká ohledně Evropského parlamentu? Už víte, kdy tam pojedete?

Už dnes budeme mít několik schůzek, abychom si stanovili, do jaké frakce bychom chtěli vstoupit. Jaký budeme mít mandát, abychom tam mohli vyjednávat. Musíme si sedět programově, hledat programovou shodu. A aby nás ta frakce chtěla. Je otázka, zda nevzniknou nějaké nové frakce. Tento týden bychom měli do parlamentu odletět.