Podle ředitele úřadu práce Pavla Kaczora se však jedná o klasický sezónní jev, který je způsoben jednak ukončením některých pracovních poměrů na dobu určitou, a také nahlášením části absolventů škol, kteří se již začínají poohlížet po práci.

„Jejich hlavní vlna přichází ovšem tradičně až v září, protože řada z nich si chce ještě nerušeně užít poslední prázdniny, bez povinností vůči úřadu práce,“ upřesnil ředitel. Loni ve stejném období vzrostl počet nezaměstnaných v evidenci ÚP o 149 osob. Počet volných pracovních míst se mírně snížil, a to z 3388 na 3274, jde tedy o pokles o 114 míst.

„Dlouhodobě trvalý je zájem o dělnické profese, ale značná poptávka je aktuálně i z oblasti služeb donedávna utlumených díky mimořádným opatřením – tedy hotelnictví, gastronomie, ale také ostatní služby nebo doprava,“ dodal Pavel Kaczor a zmínil i silnou poptávku z oblasti stavebnictví a zemědělství.

Pokud jde o srovnání s celorepublikovými čísly a trendy, míra nezaměstnanosti na Táborsku je aktuálně 3,4 procenta, zatímco za celou ČR je to 3,8 procenta.

Při meziročním srovnání struktury nezaměstnaných je zajímavé, že během koronakrize si některé skupiny nezaměstnaných „statisticky polepšily“. Například skupina uchazečů nad padesát let se na celkovém počtu nezaměstnaných před rokem podílela více než 40 procenty, zatímco aktuálně je to 35 procent. Zdravotně postižených měl táborský úřad práce před rokem v evidenci 21 procent, zatímco aktuálně je to 16 procent.

„Trh práce se tedy do určité míry mění, nicméně je těžké odlišit koronavirové vlivy od vlivů ostatních, jako je třeba celková restrukturalizace firem. Budeme vyčkávat na další vývoj ekonomiky i trhu práce, nicméně zatím stále platí, že táborský region se s koronkrizí pere se ctí," uzavřel Pavel Kaczor.