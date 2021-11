„V evidenci máme 2 200 nezaměstnaných, tedy bezmála o sto méně, než před měsícem,“ uvedl ředitel táborského úřadu práce Pavel Kaczor a dodal, že tehdy jich bylo 2 295.

V evidenci je nejvíce zastoupena věková kategorie 55 – 59 let, do které spadá 360 z evidovaných nezaměstnaných. Naopak nejméně zastoupena je věková skupina 25 – 29 let, kterou v evidenci reprezentuje 171 nezaměstnaných.

Podíl mužů a žen mezi nezaměstnanými je víceméně vyrovnaný. Průměrný věk nezaměstnaného občana táborského okresu je 43 let, a průměrná doba evidence činí 269 dnů.

„Nicméně v tomto případě může být průměr poněkud zavádějící, protože je zkreslen zejména uchazeči s nepříznivým zdravotním stavem či s kumulací více hendikepů: věk, vzdělání, zdravotní stav, péče o dítě a podobně. U nich trvá hledání vhodného zaměstnání logicky dále. Stále platí, že většina osob, které k nám do evidence přicházejí, se zaměstná do půl roku,“ dodal ředitel.

Volných míst je na táborském úřadu práce aktuálně hlášeno 3 832, tedy o 67 více, než před měsícem. „Stále dominuje poptávka po pomocných a nekvalifikovaných pracovnících, ale v trendu zůstávají i řemesla, řidiči nebo technické profese," upřesnil Pavel Kaczor.

Podle jeho názoru lze očekávat, že v nadcházejících měsících mírně poklesne počet volných pracovních míst v oborech podléhajících tradiční sezónnosti, jako jsou zemědělství nebo cestovní ruch.

„Hlad po pracovní síle je dlouhodobý, takže mohou naopak přibývat pracovní příležitosti v jiných segmentech. Dílčí vliv na trh práce samozřejmě může mít i pandemická situace, nicméně pevně věřím, že k loňským scénářům, jako byly zavřené provozovny, už se letos nevrátíme,“ doufá ředitel.

Pokud jde o míru nezaměstnanosti, ta na Táborsku poklesla na 3,1 procenta. Stejný ukazatel za celou ČR činí 3,4 procenta, takže Táborsko se stále drží mírně pod republikovým průměrem.

V aktuálních statistikách EU se ČR osamostatnila na prvním místě s nejnižší nezaměstnaností, a náskok na druhé Holandsko činí 0,6 procentního bodu. Průměrná míra nezaměstnanosti v EU aktuálně činí 6,7 procenta, ale některé země atakují i 15procentní hranici (Španělsko, Řecko).