Hned za ní je jihočeský Jindřichův Hradec (1,7 procenta) a dosavadní premiant – Pelhřimovsko – se posunul na pátou pozici s nezaměstnaností 1,9 procenta. V jižních Čechách je na tom nejhůře Český Krumlov (3,8 procenta). „V případě Krumlova to lze přisuzovat vyšší závislosti na cestovním ruchu a službách s ním spojených. Přesto ani tato hodnota nezaměstnanosti není nijak tragická,“ uzavřel Pavel Kaczor.

Pokud jde o volná pracovní místa, těch má táborský úřad práce aktuálně hlášeno 3 765, tedy téměř stejně, jako před měsícem (to jich bylo 3 799). Stále dominuje poptávka po pomocných a nekvalifikovaných pracovnících, ale v trendu jsou stále také řemesla, řidiči nebo technické profese.

„Podíl uchazečů nad padesát let na všech evidovaných nezaměstnaných se blíží 40 procentům, ale je samozřejmě nutné brát v potaz i četnost výskytu té které kategorie v populaci. Obyvatelstvo v ČR bohužel stárne: nerodí se děti, alespoň ne v takové míře, aby vyvážily počet zemřelých. A odráží se to i na našich statistikách,“ upřesnil ředitel.

Ředitel táborského úřadu práce Pavel Kaczor.Zdroj: Deník/ Redakce„Tento pokles je o to příjemnější, že září je typicky měsícem se zvýšenou evidencí čerstvých absolventů škol. Aktuálně jich evidujeme kolem 140, nicméně dle zkušeností se poměrně dobře a rychle zaměstnají, takže jako problematickou skupinu je určitě nevnímám,“ uvedl. Na celkovém počtu nezaměstnaných se podílejí přibližně pěti procenty, což ředitel označil oproti jiným skupinám za podíl takřka zanedbatelný.

