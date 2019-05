Již beztak mimořádně nízká nezaměstnanost je nově ještě nižší. Tak se jeví poslední údaje ministerstva práce a sociálních věcí o uchazečích o zaměstnání registrovaných úřady práce.

Oproti březnovým 2,9 procentům se nezaměstnanost snížila ke konci dubna na 2,6 procenta. V počtech nezaměstnaných se jedná o snížení z 2084 na 1845 uchazečů o práci. Jak uvedl ředitel táborského úřadu práce Pavel Kaczor, ekonomika je ve velmi solidní kondici a roli hraje i demografický vývoj.

„To je faktor, o kterém se tolik nehovoří, nicméně zjednodušeně řešeno: do důchodu odchází větší množství lidí, než kolik jich do ekonomické aktivity vstupuje po ukončení studia. To současný boj o pracovní sílu ještě umocňuje,“ upřesnil.

Mimo jiné se také naplno rozjíždějí sezónní práce -jako například stavebnictví, cestovní ruch, zemědělství – což nahrává také studentům, kteří se poohlížejí po letní brigádě.

Studentka Jana Kotková z Tábora si změny na trhu práce také všimla. „Oproti předchozím letům je vidět mnohem širší nabídka práce, firmy se o nás brigádníky doslova přetahují,“ sdělila.

„Firmy tato dočasná místa mnohdy ani nenabízejí naším prostřednictvím,“ potvrdil Pavel Kaczor.