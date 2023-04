Zbylo vám po Velikonocích spoustu vařených vajec a nevíte, co nyní s nimi? Přinášíme vám tak několik receptů, kterými se můžete inspirovat.

Plněná vařená vejce. | Foto: Deník/Daniela Loudová

VAJEČNÁ POMAZÁNKA

4 vejce uvařená natvrdo

2 jarní cibule

1 lžíce hořčice

½ měkkého tvarohu

1 lžíce kysané smetany

sůl

pepř

Postup: Vajíčka rozmačkáme nebo protlačíme přes sítko na brambory. Přidáme nasekanou cibulku, hořčici, měkký tvaroh, smetanu a ochutíme solí a pepřem. Dobře utřeme a podáváme s chlebem.

VEJCE S KOPROVOU MAJONÉZOU

6 vajec

lístky hlávkového salátu

svazek ředkviček

asi 10 dkg majonézy (žloutky utřeme s olejem na majonézu)

2 lžíce nasekaného kopru

2 lžíce kysané smetany

sůl

citronová šťáva

na špičku nože hořčice

Postup: Majonézu naředíme smetanou, přidáme hořčici, ochutíme šťávou z citronu, osolíme a dobře promícháme. Listy salátu omyjeme, osušíme a dáme úhledně na mísu. Poklademe plátky vajec a ředkviček a lehce osolíme. Vejce a ředkvičky pokapeme koprovou zálivkou. Podáváme s chlebem namazaným tvarohem.

ŠUNKOVÁ VEJCE

4 vejce

2 lžíce másla

10 dkg nasekané libové šunky

nasekaná petrželka

sůl

1 lžička nasekaných kaparů

Postup: Vejce rozkrojíme na polovinu, žloutky vyjmeme a utřeme s máslem a troškou soli (kapary jsou slané). Přidáme nasekanou šunku, kapary a dobře promícháme. Dochutíme. Lžičkou plníme bílkové lodičky a zdobíme petrželkou.

SLANÝ KOLÁČ

Vejce uvařená natvrdo

10 dkg spařeného a nasekaného špenátu

plát listového těsta

3 stroužky česneku

1 dcl smetany

2 vejce

sůl

pepř

1 lžíce nasekaného libečku

Postup: Listové těsto dáme do vymazané koláčkové formy. Špenát promícháme se smetanou, přidáme syrová vejce, utřený česnek a osolíme. Směs dáme na těsto a navrch poklademe nakrájená uvařená vejce. Posypeme libečkem a zlehka ještě vejce osolíme. Dáme péct do trouby na 185 °C asi na 25 minut. Horký můžeme sypat nastrouhaným sýrem.

VAJEČNÁ TLAČENKA

5 vajec

100 g měkkého tvarohu

1 moravanka (bez láku)

1 cibule

150 g majonézy

sůl

pepř

želatina v prášku na vaječnou a salámovou tlačenku

Postup: Najemno nakrájíme cibuli, salám, moravanku. Vajíčka protlačíme přes sítko na brambory, připravíme si želatinu dle návodu a vše dohromady zamícháme, dochutíme. Hotové nalijeme do silikonových forem a dáme do lednice ztuhnout.

VAJEČNÝ TĚSTOVINOVÝ SALÁT

1 balíček menších těstovin

1 větší sklenička majolky

1 menší konzerva kukuřice

7 vajíček uvařených natvrdo

15 – 25 dkg párků, buřtů či dietního salámu

1 cibule

sůl

pepř

hořčice dle chuti

Postup: Těstoviny uvaříme, přidáme trochu oleje, aby se neslepily. Cibuli a salám nakrájíme na menší kousky, vajíčka protlačíme přes sítko, smícháme s těstovinami, přidáme kukuřici, osolíme, opepříme, propracujeme a přidáme tolik majolky a hořčice, aby nám to chutnalo.

TVAROHOVÁ POMAZÁNKA S VEJCI

250 g tvaroh

5 ks vařená vejce

1 lžička dijonská hořčice

2 lžíce majonéza

1 ks cibule menší

1 snítka pažitka, pár stonků

100 g šunka (nemusí být)

sůl

pepř mletý

Postup: Vařená vejce oloupeme a nastrouháme najemno nebo rozmačkáme ve větší misce pomocí vidličky. Přidáme tvaroh, majonézu, hořčici, najemno pokrájenou pažitku a cibuli, případně i na kostičky nakrájenou uzeninu, a promícháme. Podáváme na plátcích kváskového chleba, bagetky nebo rozpečených toastech. K ozdobení vajíčkové pomazánky s tvarohem se skvěle hodí třeba jarní cibulka nebo plátky rajčat.

FIT ŠPENÁTOVÁ BÁBOVKA

Těsto:

250 g celozrnné špaldové mouky

1 vejce (50 g)

100 g bílého jogurtu 3 %

30 ml olivového oleje extra panenský

1 lžička soli

Špenátová náplň

750 g mraženého listového špenátu

250 g ricotty

1 vejce (50 g)

3 velké stroužky česneku (20 g)

špetka muškátového oříšku

2 lžičky soli

1 lžička pepře

Ostatní

8 vajec natvrdo

100 g sýru Eidam 30%

špetka soli

Špenát nechejte zcela rozmrazit a pak z něj pořádně vymačkejte vodu. Česnek oloupejte a prolisujte. Osm uvařených vajec natvrdo oloupejte. Smíchejte všechny ingredience na špenátovou náplň a dejte odležet do lednice. Troubu rozehřejte na 200 °C. Smíchejte všechny ingredience na těsto a pomocí kuchyňského robota vypracujte nelepivé těsto. Pokud by se náhodou lepilo, přidejte trochu mouky. Těsto rozdělte na dvě části, vyválejte dotenka do pravidelného obdélníku a ten rozdělte na čtyři stejné díly. Celkem tedy vznikne osm plátů. Musí být o něco delší, než vnitřní obvod formy na bábovku. Pláty naskládejte do silikonové formy na bábovku tak, abyste pokryli celou plochu a aby vám ještě zbylo těsto po stranách na přiklopení náplně. Na dno formy dejte špenátovou náplň, pak naskládejte kolem dokola vajíčka natvrdo, trošku je osolte, pak plátky sýru a znovu špenátovou náplň a přiklopte těstem. Pečte 35 minut, nechejte chvilku vychladnout a vyklopte na talíř.