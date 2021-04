Neuvěříte svým očím. Plotová výstava hvězdárny je plná optických klamů

Co je realita a co klam? Můžeme věřit svým očím? Exteriérová výstava u budějovické hvězdárny v Háječku je nahlédnutím do světa neuvěřitelných optických iluzí a klamů a také toho, jak (ne)funguje lidský mozek. V mysli pozorovatelů se statické obrazy se začnou hýbat, vzniknou iluze prostorového 3D vidění či grafické paradoxy. Plotová galerie hvězdárny je přístupná zdarma a nonstop.

Výstava optických hříček a zrakolamů na plotě českobudějovické hvězdárny. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek