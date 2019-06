Tábor – Táborští policisté žádají veřejnost o spolupráci při pátrání po totožnosti muže středního věku. Jeho fotografii se jim podařilo získat při šetření jednoho z případů. Vysvětlení tohoto muže by zásadně přispělo k objasnění prověřovaného skutku.

Dle dosud získaných informací se tento muž pohyboval v době okolo 15 hodiny čtvrtka 20. června v obchodním domě Dvořák na třídě 9. května v Táboře. Mělo by se jednat o muže ve věku 50–60 let, zavalitějšího, asi 170–175 centimetrů vysokého, světlých, proplešatělých vlasů. Oblečen byl do tmavých kraťasů délky ke kolenům a modré košile s krátkým rukávem. Na nohou měl tmavé pantofle. V ruce nesl černou tašku s bílým nápisem.