Restaurace a hudební klub Garage v Táboře se tak opět chystá na uzavření. „V rámci opatření jsme po celou dobu vydávali jídlo s sebou, což nám pomohlo udržet chod restaurace při životě,“ přiblížila již dříve provozní restaurace Veronika Čadková. Normálního provozu se nemohli dočkat. Nakonec ale pro hosty otevřeli jen nakrátko a už zase musí zavřít. Znovu se tak vrátí výdejní okénka.

Podle produkční Niny Cibulkové to se sebou nese i řadu dalších komplikací. "Už jsme se začali připravovat na nějakou normálnější podobu fungování, koncerty a další podobné akce jsme začali přesouvat na leden a další měsíce. Teď ale vůbec nevíme, jak to bude dál," neskrývá nejistotu. Nařízení o uzavření však bojkotovat nebudou.

Podobně vidí situaci také provozovatel táborské lesní restaurace Pintovka Karel Hňup. "Situace není dobrá, to samozřejmě chápu. Ale je potřeba říct, že to vůči nám není vůbec fér. Všechny fabriky jedou, v podstatě jediní, kteří jsme omezováni, jsme my. Gastroprůmysl je na tom bit nejvíc, jako takřka jediný segment je uzavřený," myslí si. Není spokojený ani s formou a rychlostí kompenzací. "Poskytujeme také ubytování a od června, kdy jsem o ně žádal, jsem ještě nedostal ani korunu," upřesnil.

Odmítnout zavřít se ale nechystá. "Na protest vyvěsím vlajku, ale normální provoz pro hosty ukončím. Nechám otevřené výdejní okénko, hlavně proto, aby lidé věděli, že jinak fungujeme dál a restaurace není úplně zavřená, že jsme to nezabalili," popsal své plány.

Tomáš Košner provozuje v Soběslavi restauraci Paluba. Ani on nesouhlasí s pátečním uzavřením restaurací a hospod, zatímco průmyslu či velkých supermarketů se omezení nijak nedotknou. "Není to vůči nám fér, na tom se asi v oboru shodneme všichni," uzavřel.