Podle Heleny Novotné jsou vítězkami všechny finalistky. „Je třeba zvýšit prestiž českých sester, postupně nás ubývá. Domnívám se, že vítězkami jsme všechny bez výjimky. Je velký úspěch, že právě nás dvanáct hlasování veřejnosti posunulo do finále a mohly jsme se navzájem poznat. Věřím, že vznikla i nová přátelství,“ podotkla.

Ráda čelí výzvám, další účast nezvažuje. „Jsem hrdá, že jsem překonala sama sebe. Znovu bych do toho už nešla. Už vím, co soutěž obnáší, a to by mě nebavilo,“ prozradila.

I když působila sebejistě, nervy pracovaly. „Měla jsem trému, i když jsme absolvovaly společné soustředění,“ prozradila. Na jaře si při tomto setkání účastnice vyzkoušely choreografii, společenské šaty i sesterské uniformy. „Fotily jsme také kalendář s herci ze seriálu Modrý kód,“ zmínila zážitek.

ZNÁMÉ TVÁŘE

I finálový večer byl plný známých tváří, herců i zpěváků zvučných jmen jako Naďa Urbánková, Stanislav Hložek či Hanka Křížková.

V porotě usedly osobnosti ze společenského, zdravotnického a kulturního dění jako Zuzana Bubílková, Jan Přeučil, Pavel Trávníček a další.

ÚSMĚVNÝ ÚKOL

Zdravotnice se utkaly v disciplínách představení, rozhovor, přehlídka a ošetřovatelství. „To spočívalo v umístění množství obvazů a zdravotnického materiálu na finalistu ze soutěže Muž roku. Šlo spíše o zábavu nežli profesionální úkon,“ uzavřela Helena Novotná.