Dle názoru Heleny Novotné není důležité vyhrát, ale zúčasnit se. „Je třeba zvýšit prestiž českých sester, postupně nás ubývá. I když se zatím v naší nemocnici nepotýkáme s velkým nedostatkem personálu,“ odpověděla na otázku profesora Pavla Pafka během finálového večera.

NOVÁ PŘÁTELSTVÍ

Všechny reprezentantky si soutěž užily a zvládly jí s grácií a důsledností sestřičkám vlastní. „Domnívám se, že vítězkami jsme, proto všechny bez výjimky. Je velký úspěch, že právě nás dvanáct posunulo hlasování veřejnosti do finále z celé republiky a mohly jsme se tak navzájem i lépe poznat. Věřím, že vznikla i nová přátelství,“ podotkla.

Z účasti si odnáší pozitivní zkušenosti a je hrdá, že překonala sama sebe. „Znovu bych do toho však již nešla, ale nemyslím to ve špatném slova smyslu, nyní už vím, co očekávat, a to už by mě nebavilo. Ráda totiž čelím novým výzvám,“ osvětlila finalistka s číslem tři Helena Novotná.

PRVNÍ SETKÁNÍ

Na účast samotnou se těšila, ale nervy také pracovaly. „Měla jsem velkou trému, i když jsme absolvovaly společné soustředění s přípravou v červnu v Praze. Tam jsme se poprvé všechny setkaly, zkoušely si choreografii, společenské šaty i sesterské uniformy, ale třeba fotily kalendář s herci ze seriálu Modrý kód,“ popsala zkušenost.

Celé finále provázely vystoupení známých tváří, herců i zpěváků zvučných jmen jako Naďa Urbánková, Stanislav Hložek, Josef Wágner, Hanka Křížková či Ivana Jirešová. Záštitu nad soutěží převzal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a náchodský starosta Jan Birke.

V porotě usedly osobnosti ze společenského, zdravotnického i kulturního dění ,jako například Zuzana Bubílková, Jan Přeučil, Eva Hrušková, Bára Fišerová, Pavel Trávníček a další.

Kariéra i studium: Helena Novotná absolvovala Zdravotnickou školu v Táboře, kterou uzavřela maturitou v roce 1995. V roce 1999 nastoupila do pracovního poměru v Nemocnici Tábor, kde začínala jako sestra metabolické jednotky intenzivní péče. Letos zde pracuje 20. rokem. Dostudovala magisterský obor pedagogika a ošetřovatelství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a vloni uzavřela své vzdělání doktorským studiem ošetřovatelství na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Zdravotní sestry bojovaly o jejich sympatie v disciplínách jako úvodní představení, rozhovor s patronem, módní přehlídka v uniformě i společenských šatech či úkol z ošetřovatelství. „Ten spočíval v umístění, co možná největšího množství obvazového a ostatního zdravotnického materiálu na model, kterým byl vždy jeden z finalistů soutěže Muž roku. Spíše šlo o zábavu než-li profesionální úkon,“ vysvětlila Helena Novotná.

Přidělený patron táborské reprezentantce sedl. „Profesora Pavla Pafka si nesmírně vážím. Byla to pro mě čest diskutovat s takovou osobností lékařského světa jakou on je. Náš rozhovor se točil kolem aktuálního nedostatku zdravotních sester v nemocnicích. Jsem ráda, že právě toto téma zaznělo,“ zhodnotila.

ZASLOUŽENÁ NOMINACE

Nominace se Heleně Novotné dostalo od vedení táborské nemocnice, za její zásluhy, 20 let práce a neustálé se posouvání kupředu. „Sestra Helena Novotná je vzorem člověka, u kterého se ideálně prolnuly vlastnosti, které by měla mít každá sestra. Je velice odborně zdatná, má celoživotní touhu se vzdělávat, ale přitom stále zůstává velice empatická k nemocným a podřízeným. S radostí pečuje o pacienty, potřebuje vidět kolem sebe úspěchy v ošetřování a léčbě. Nedovolí na svém úseku provádět péči nedůsledně, neodborně a pracovníky si do týmu pečlivě vybírá. Vyžaduje stejně jako u sebe, tak od svých podřízených, pouze vysoce kvalitní výkony,“ vysvětlila za Nemocnici Tábor hlavní sestra Dana Podholová.

CHYSTANÁ REKONSTRUKCE

V blízké budoucnosti se na jejím pracovišti, interním pavilonu, chystá rozsáhlá rekonstrukce. „Měli bychom tím získat větší komfort pro pacienty. Budeme disponovat modernějším vybavením, menšími pokoji s větší možností soukromí a vlastním příslušenstvím. Tím se zvýší i prestiž poskytování služeb,“ prozradila Helena Novotná.