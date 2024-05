/STORY/ Shirocco je osmiletý valach anglického plnokrevníka. Už čtvrtým rokem dělá hlavně radost majitelce Lucii Kroužkové z Tábora. „Je to člen rodiny a jeho záchrana je pro nás všechno,“ říká. Bohužel, nyní musel podstoupit operaci na brněnské veterinární klinice a čeká ho nákladná následná léčba, na kterou napjatý rodinný rozpočet nestačí. Pomoc mohou díky sbírce i čtenáři Deníku.

Osmiletý valach Shirocco je členem rodiny Kroužkových z Tábora čtvrtým rokem, nyní mu veterináři v Brně vyoperovali cystu velikosti grepu. | Foto: Se svolením Lucie Kroužkové

Lucie Kroužková se nepovažuje za chovatelku, ale vždycky měla nějakého koně, o kterého se starala a jezdila na něm. Shirocca si pořídila z dostihové stáje Rabbit Trhový Štěpánov. „Ustájeného ho mám běžně ve Slapech u Tábora na farmě pana Kupky. Loni jsem s ním začala závodit na hobby závodech například v Mažicích, za svou kariéru odběhl jen jeden dostih, pomalu se učíme,“ popisuje.

Když si jela pro nového čtyřnohého společníka, šlo o osudové setkání. „Když jsme se jeli podívat do stáje na koně, které nabízeli k prodeji, byl to právě on, který jako jediný ze stáda přišel a sám se o nás zajímal,“ vzpomíná na první setkání.

Eutanazie, nebo život. Pár z Prachaticka bojuje o záchranu hřebce Shamballa

Když odjížděli domu, aby přemýšleli o koupi, už bylo vlastně rozhodnuto. „Byla to láska na první pohled. Začátky s ním nebyly jednoduché, hodně se lekal, všeho se bál, nic neznal - auta, traktory, psy, kočky, jiná zvířata. Ale časem se z něj stal šikovný, hodný a vyrovnaný koník,“ popisuje Kroužková. Díky jeho ochotě a spolupráci se loni mohli zúčastnit zmiňovaných závodů v parkuru do 80 centimetrů.

Do kariéry zasáhla cysta velikosti grepu

Před asi měsícem a půl však nastal problém. „Začal hůře dýchat, pak se objevila protruze (pozn. red. - výhřez) spojivky třetího víčka na levém oku, měl problémy s příjmem potravy. Všimli jsme si, že z levé nozdry vychází slabší proud vzduchu než z pravé,“ naznačuje majitelka. Kůň podstoupil několik RTG vyšetření a endoskopii dýchacích cest. „Vlevo veterináři zjistili rozsáhlou masu s klidným povrchem, proto putoval na Kliniku chorob koní při Fakultě veterinárního lékařství Veterinární univerzity v Brně, kde pokračovala vyšetření,“ dodává.

Následovala řada dalších úkonů, a nakonec mu odstranili cystu o velikosti grepu. „Určitě se mu muselo strašně ulevit, vzorky putovaly na histologii. Stále je hospitalizován kvůli případným komplikacím, ale už se těšíme, až si ho odvezeme domů. Neradi bychom o něj přišli, je to člen naší rodiny jako naši dva němečtí ovčáci. Miluju je všechny a pro pomoc jsem ochotná udělat cokoliv,“ opakuje Lucie Kroužková.

Krmení zvířat je smutný zlozvyk, kolik jich ještě přijde zbytečně o život?

Dali mu tak nejistou šanci na život. „Svitla ale naděje. Bylo nám řečeno, že to naštěstí není rakovina,“ podotýká. Shirocco je aktuálně po operaci, o víkendu by se snad mohl vrátit do jižních Čech. „Sami jsme zvědaví, jak vypadá, má prý do lebky vytvořený a zadrenovaný otvor,“ popisuje s tím, že veterináři už je připravili na dlouhodobé léčení.

Kvůli vysokým léčebným výlohám přemohli stud a zkusili založit veřejnou sbírku na donio.cz a doufají v zázrak, uzdravení osmiletého koníka i pomoc okolí. Dosud přispělo šest dárců celkem 3 300 korun (stav k 6. květnu 2024). Sbírka potrvá ještě 54 dní a cílová částka 50 tisíc korun by měla pokrýt veškerá léčení. Aktuální stav sbírky zde.

OBRAZEM: Na Hrádečku úspěšně chovají pralesničky, hyeny i jihoamerické opičky

Ze získaných finančních prostředků chtějí hradit nejen operaci, ale i další léčbu, už nyní je jasné, že to nebude snadné. Všem lidem, kteří přispějí, předem moc děkují za pomoc. „Vážíme si každé koruny a lidí, co nejsou lhostejní. Péče o koně je finančně náročná. Je to drahý koníček. A ještě horší to je, když přijdou nějaké vážné zdravotní komplikace. Sami bez pomoci bychom to asi nezvládli,“ hodnotí Lucie Kroužková. Hrozné bylo se osmělit a uspořádat sbírku. „Ale nejhorší bylo se rozhodovat, zda ho nechat uspat, nebo se snažit o záchranu,“ uzavírá majitelka valacha.