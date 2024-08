Přitom se nápadu ještě nedávno mnozí smáli. Dokonce i jeho tvůrci. „V situaci, kdy si řada lidí myslela, že ta zdlouhavá administrativa k naší práci prostě patří, padl návrh využít moderní technologie, aby to udělaly za nás,“ vzpomíná na prvotní myšlenku Přemysl Hájek a jedním dechem dodává, že sám jí v počátku moc šancí nedával. „Upřímně, i já jsem byl k možnostem umělé inteligence v této oblasti skeptický, byl jsem přesvědčený, že si v textech vymýšlí nesmysly a lidský faktor nemůže nahradit, trochu jsem se tomu vysmíval.“

Na první pohled možná ztřeštěný nápad se ale ukázal jako krok správným směrem. A to i přesto, že počáteční pokusy by leckoho hned odradily. „Do jednoho z prvních veřejně dostupných modulů umělé inteligence jsme víceméně žertem zkusili zadat, aby nám to na základě jednoduchých údajů vyplivlo nějakou propouštěcí zprávu fiktivního pacienta. Výsledek byl v podstatě k smíchu, ale zčásti tam byl vidět už ten potenciál,“ líčí Timotej Benej. „Všichni se tomu smáli. My jsme se už smáli míň a začali se tomu věnovat. O to víc se nám ostatní smáli, že jsme padlí na hlavu. Ale ve finále se ukázal opak,“ říká po roce od prvních pokusů Přemysl Hájek.

Potřeba bylo umělou inteligenci naučit, jak má pracovat, laicky řečeno jí vysvětlit, co po ní lékaři chtějí a co potřebují. To se ve spolupráci s počítačovými odborníky firmy INIZIO z Českých Budějovic povedlo natolik, že aplikaci MedicaLM dnes v testovacím režimu využívají nejen v prachatické a budějovické nemocnici. „Velmi vřelé přijetí jsme zažili i ve Strakonicích, umělou inteligenci testují také třeba na interním oddělení v Táboře, zkouší ji i v některých severočeských nemocnicích nebo na Vysočině,“ zmiňuje Přemysl Hájek.

Velká pomoc zahraničním lékařům

„Nedám na ni dopustit,“ chválí si umělou inteligenci zástupkyně primářky interního oddělení prachatické nemocnice Monika Kunová. Právě zdejší lékaři byli první, kteří aplikaci MedicaLM začali používat v praxi. „U nás kromě českých lékařů pracují i kolegové z cizích zemí, ze Srbska, Ukrajiny nebo Běloruska. Česky sice velice hezky mluví, ale s psaním textů už to tak jednoduché není. A právě tento nástroj je pro ně při psaní záznamů o průběhu hospitalizace velká pomoc,“ vysvětluje důvod, proč zdejší zdravotníci nápad hned od začátku vítali s nadšením.

„Dnes zadají do počítače všechny údaje, výsledky vyšetření a systém krásně česky napíše propouštěcí zprávu, všechna doporučení, vše stačí jen zkontrolovat, případně lehce upravit,“ popisuje Monika Kunová. „Je to pro nás všechny ohromná úspora času, a to i pro ty z nás, kteří nad těmito kolegy máme dohled a dokumentaci jsme donedávna museli zdlouhavě opravovat. Stejně tak je to skvělý pomocník v případě, že přijímáme pacienta, který s sebou přinese obsáhlou složku papírů. Ty už nemusíme přepisovat, stačí je přefotit a systém je pak jednoduše přenese do programu,“ vyzdvihuje přínosy. Podobnou cestou spoří aplikace čas i v případě, když lékaři potřebují zjistit, jaké léky pacient užívá. „Mnohdy si to ti lidé ani nepamatují, přinesou seznam léků na papírku a my zase přepisujeme,“ popisuje Přemysl Hájek obvyklé situace. „Teď stačí vše vyfotit a my s tím zase můžeme rychle pracovat.“

close info Zdroj: MedicaLM zoom_in Systém, u jehož zrodu stáli lékaři kardiologického oddělení budějovické nemocnice Přemysl Hájek a Timotej Benej, zdravotníkům umí nejen ušetřit čas a síly při zvládání administrativy, je jim v řadě případů i účinným rádcem.

Snaha zbavit doktory papírování byla podle MUDr. Hájka tím hlavním důvodem, proč se s kolegou začali zamýšlet nad tím, jak by jim umělá inteligence mohla ulehčit práci. „Lékaři svým pacientům, komunikaci s nimi a samotným medicínským úkonům věnují necelou polovinu pracovní doby, zbytek času jsou zatíženi administrativou,“ zmiňuje výsledky průzkumu. „To je oblast, kde se ztrácí efektivita a síly,“ myslí si. Nově takovou práci s přehledem zvládne aplikace. Data, která o pacientovi zjistí lékaři, výsledky vyšetření a odběrů, shrne během okamžiku do srozumitelného textu. „Člověk se nemusí koncentrovat na to, aby napsal nějaký smysluplný text, ale může se skutečně plně věnovat pacientovi a to, co vytvoří umělá inteligence, pouze zkontroluje,“ nastiňuje, jak systém mění každodenní praxi.

Ovšem u toho se vývoj nezastavil. MedicaLM může svými poradními a kontrolními funkcemi i zvýšit bezpečnost péče. „Už při úvodním rozhovoru s pacientem stačí do systému heslovitě zadat potíže, které nemocný uvádí, aplikace zapíše do souvislého textu, s čím dotyčný přišel a vyhodnotí, co mu asi je, nabídne možnosti a poradí i nejčastější opatření, ať se to týká léčby, režimu, na co dát během hospitalizace pozor. To je dobrá pomůcka pro začínající kolegy, kteří ještě nemají takovou erudici. Méně zkušený lékař třeba u nějaké kombinace výsledků nemusí úplně vědět, co přesně to znamená, jak to interpretovat. Ten systém mu to vyhodnotí a nabídne mu několik nejpravděpodobnějších řešení. Anebo často má lékař na paměti řekněme dva tři nejčastější stavy a úplně třeba nezvažuje možnosti, se kterými se tak často nepotká. Ale ten systému je mu dá na zvážení,“ přibližuje Přemysl Hájek.

Zvláštní příznaky

Doktorka Monika Kunová za prachatickou nemocnici potvrzuje, že i tento nástroj se v praxi osvědčuje. „Pro začínající kolegy je užitečné se s aplikací poradit, když některý z pacientů popisuje zvláštní příznaky. Umělá inteligence lékařům navrhne, kam směřovat, close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Umělá inteligence. Ilustrační foto.jaká vyšetření provést, pokud si nejsou jistí s diagnózou, funkce mentora je navede, nad čím se zamyslet,“ oceňuje zkušená internistka výhody nového systému. Podle MUDr. Beneje si kolegové právě funkce mentora velmi považují. „Je velmi oblíbená napříč obory i věkovým spektrem lékařů, jak u těch zkušených, tak u mladších. Ušetří hledání odpovědí v obrovské spoustě dokumentů. Tady položíme dotaz, systém všechno relevantní projede za nás, případně si vyžádá doplňující informaci a nabídne nám odpověď. Někdy to opravdu přijde na věci, které by nás nenapadly, protože jsou třeba vzácné.“

Systém je i pojistkou proti opomenutí některých faktů nebo provozní slepotě. „Zvlášť mladí lékaři se někdy můžou cítit zahlcení a opomenou do zprávy zahrnout výsledek nějakého vyšetření, třeba v té rychlosti nezkontrolují, jak dopadl rentgen. S touto aplikací se to stát nemůže, upozorní nás i na to, čeho si nemusí každý všimnout,“ uvádí další příklad Timotej Benej s tím, že právě tato kontrolní funkce už několikrát uživatele přiměla se k některým případům vrátit. „Lékař se často zakousne do toho nejpodstatnějšího problému a maličko mu mohou utéct drobné detaily nebo záležitosti, které považuje za automatické, do dokumentace je nezapíše a sestřičky pak na to konto třeba něco neudělají. Tenhle systém nás na to ale upozorní. Umí také vyhodnotit, zda má pacient správně nastavené dávkování léků, zda nehrozí nějaké interakce, třeba i s léky, které nasazujeme během hospitalizace,“ doplňuje Přemysl Hájek.

Zodpovědný vždy lékař

Celý systém využívá know how AI technologií, jihočeští lékaři jej ale museli naučit „myslet“ specifickým způsobem, aby dokázala vyhovět požadavkům zdravotníků, doplnili do něj potřebná data a vše poladili tak, aby umělá inteligence generovala přesně to, co lékaři ve své profesi potřebují. V začátcích to znamenalo i korekce některých ne zrovna přesvědčivých výstupů. „Troufám si ale říct, že v těch medicínských oblastech to funguje poměrně ukázněně, že to má jasná data, ze kterých má čerpat, je to nastavené co nejvíc faktograficky,“ říká na adresu umělé inteligence Přemysl Hájek. „S čím někdy bojujeme, jsou některé jazykové formulace. Občas si říkám, že takhle by to doktor asi nenapsal. Ale rozhodně nejsou na místě obavy, že by nedokonalost umělé inteligence mohla poškodit pacienta, to určitě ne. Její výstupy vždy musí lékař projít a kriticky zhodnotit. Vždycky je zodpovědný ten lékař, který se pod to podepíše. Naopak můj názor je takový, že když tenhle systém vždycky podrobíme kritickému uvažování, tak je to možná mnohem bezpečnější, než když je někde nějaký autoritativní vedoucí lékař, udělá chybu a jeho podřizený ho slepě poslechne,“ míní.

V ostrém provozu začali aplikaci jako první téměř před půl rokem používat lékaři z prachatické nemocnice. „Od začátku jsme z jejich strany cítili velký entuziasmus, o nástroj, který by všem usnadnil práci, velmi stáli. I v budějovické nemocnici nápad rádi podpořili, umožnili, aby se aplikace testovala, vyvíjela a vylepšovala, ale postoj k ní byl o trochu rezervovanější,“ líčí Přemysl Hájek začátky. Dnes novinka nachází uplatnění v čím dál větším počtu medicínských oborů. „Začali jsme na našich diagnózách a postupně, když jsme viděli ten efekt, že nám to práci opravdu urychluje, jsme do toho zatáhli postupně další oddělení,“ přibližuje kardiolog Timotej Benej.

Bez klávesnice

A v plánu jsou i další vylepšení. Minulostí by mohly být třeba návštěvy u lékaře, během kterých má pacient dojem, že je skoro neviditelný. Doktor se na vás sotva podívá, sem tam se na něco zeptá a dlouhé minuty datluje cosi do počítače. I to by chtěli tvůrci MedicaLM změnit. „Máme představu, že by se kontakt lékaře s pacientem odehrál bez jediného úderu do klávesnice. Rádi bychom třeba rozhovor s pacientem nahrávali, ten pak nechali systému přepsat a zpracovat, ale samotný rozhovor by byl empatický, plně koncentrovaný na toho pacienta,“ přáli by si oba lékaři, kteří za vývojem nevšedního pomocníka stojí.