Nemocní mohou poslouchat knihy z CD

Tábor - Již poněkud starší myšlenka a nápad nezapadly a dočkaly se realizace. Knihovna do nemocnice věnuje čtivo, které vyřazuje ze svého fondu.

Ilustrační foto.Foto: knihovna Bechyně

Hospitalizovaným tak zkrátí dlouhou chvíli na lůžku. Nemocnice již převzala kolem stovky knihy. "Začali jsme však přemýšlet o tom, jak pomoci pacientům, kteří by si rádi četli, ale z nějakých důvodů nemůžou. A tak se zrodil další nápad, půjčovat z knihovny CD s namluvenými knihami," doplnila mluvčí nemocnice Martina Janouchová.

Nemocnice si k tomuto účelu nakoupila CD přehrávače, prozatím na oddělení následné péče a internu A. Z knihovny si pak půjčili několik CD s namluvenými knihami od různých autorů. Pacienti si mohou poslechnout pohádku, historický romány nebo i příběh z červené knihovny.

Paní Jana z oddělení následné péče si nemůže službu vynachválit: „Již jsem poslouchala několik cédéček, teď zrovna je to Forrest Gump namluvený Janem Hartlem. Umělecký projev herce, který knihu namluvil, je pro mě vlastně obrovskou nadstavbou. Se sluchátky na uších jsem hercem vtažená přímo do děje knihy. Moc se mi to líbí,“ chválí novou službu.

V nemocnici si teď všichni přejí, aby spolupráce s táborskou knihovnou přinesla pro pacienty ovoce v podobě zkvalitnění jeho dlouhodobého pobytu na oddělení.