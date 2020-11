Testy se dotknou všech poskytovatelů zdravotních služeb s dlouhodobou lůžkovou péčí a poskytovatelů sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem i poskytovatelů odlehčovacích služeb v pobytové formě.

Jak zmínila ředitelka jednoho nejmenovaného jihočeského senior domu s kapacitou téměř 200 klientů, zatím panuje spíše chaos. „Přišly nám jen metodické pokyny, ale nemáme fyzicky testy a ani nevíme, jakým způsobem se k tomu postavit. Je to chaotické, od pondělního rána mi volají příbuzní i samotní klienti, kteří testování odmítají,“ popsala.

Nevidí důvod, proč přijímat další opatření. „Není to dobrá situace ani pro zaměstnance, ani pro klienty. Je to zbytečný stres, každý týden kromě dlouhodobé izolace od okolí, kdy nesmí ani ven, je ještě navíc testovat. A když se prokáže nákaza, tak je budeme ještě strašit ve skafandrech, to není dobrá strategie,“ zhodnotila.

Omezení práv

Po měsíčním zákazu návštěv je to další velmi razantní omezení v těchto zařízeních. „Klienti nemají žádný osobní kontakt, jen skype či telefon. Kde jsou lidská práva, to je podle mě už dosti za hranou,“ sdělila svůj názor.

Ředitelka Domova pro seniory Světlo v Písku Milada Chylíková upozornila, že podrobné informace neposkytují. „Na plošné testování se připravujeme, zatím vše zvládáme v poklidu,“ přiblížila. Podle ní je důležité nikoho nestresovat a dobře opatření vysvětlit a zdůvodnit. „Hlavní je zachovat klid. Potom je spolupráce s klienty i s rodinami dobrá,“ míní.

Ředitelé organizací poskytujících sociální služby také shodně uváděli, že mají jak pozitivní klienty s covid-19 hospitalizované v nemocnicích, tak seniory v péči, kteří mají nařízenou karanténu.

Ne všichni

Testování se podle odpovědí vedení pobytových zařízení nedotkne úplně všech klientů. „Odečítají se ti, kteří onemocnění již prodělali či byli nedávno testováni metodou PCR ,“ sdělil další z ředitelů.

Klientům, kteří se nechtějí testování zúčastnit, se hodlají většinou věnovat individuálním způsobem. „Předpokládáme, že jich bude jenom minimální množství,“ odhaduje.

Na odběry na antigenní testování u seniorů byla dle vyjádření vedoucích pracovníků také náležitě proškolena určitá část personálu, především zdravotní sestry. Domovy a organizace aktuálně čekají na distribuci testů a další pokyny.

První testy se mají uskutečnit od 4. listopadu a zařízení je musí stihnout do týdne. Opakovat se musí každý týden. Osoby s příznaky koronaviru, kterým test prokáže pozitivitu, půjdou do izolace. Použity budou tzv. antigenní testy, které jsou rychlé, levné, ale méně spolehlivé. Pokud odhalí koronavirus u více obyvatel, následovat bude testování PCR.