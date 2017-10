Největší volební okrsek v Táboře? Stravenky místo bábovky a kupa odpově

Tábor – Ještě než volební místnost největšího okrsku na Táborsku navštívili první nedočkavci, měli už členové jeho komise za sebou první stěžejní díl své práce.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lenka Jebáčková

Bezprostředně poté, co na základní škole Mikuláše z Husi připravili všechno potřebné, sedli si společně a ještě jednou si zopakovali základní pokyny; co všechno působení v komisi obnáší, jak je nutné postupovat a jak řešit mimořádné situace, které tu a tam u voleb mohou nastat.



„Máme tady zhruba dvě třetiny nových členů, mezi nimi i dost mladých lidí. Z těch jedenácti, kteří byli u posledních voleb, jsme tu zůstali tři,“ informuje Jana Nováková, zapisovatelka volební komise při okrsku Tábor 1.



Její členové mají před sebou v obou dnech několikahodinové martyrium olemované důkladnými přípravami volební místnosti a úmorným sčítáním hlasů po sobotní 14. hodině.



„V sobotu v deset večer všechno zapečetíme a všichni najednou odejdeme domů.V neděli se sejdeme před školou v půl osmé a do místnosti vstoupíme znovu společně, abychom zase všechno odpečetili a připravili se na jejich otevření. Všechno podle pokynů ze zákona. To nejdůležitější samozřejmě nastane po uzavření místností. Je nutné, aby všechno klaplo. Jsme velký okrsek, a když máte přepočítávat třeba osm set hlasů, tak je to úmorné, Navíc se stává, že se nějaký hlas hledá, a tak přepočítáváme lístky třeba třikrát. Musí to být všechno naprosto v pořádku,“ zdůrazňuje Jana Nováková. Jak sama potvrdila za některými voliči musejí vyrazit členové komise s urnou takříkajíc do „terénu“. „Zrovna teď jsme vyslali dva kolegy za pánem ročníku narození 1923. Ten už předem požádal o možnost odvolit doma, což nám teď přišel potvrdit jeho zeť. Nechtěli jsme to nechat až na večer, a když je nás tu nyní dost, odbyli jsme si to hned.“



V takto velkém městském okrsku odpadají specifika, která zpříjemňují pobyt za stoly členům komise v menších obcích a vsích. „Žádné bábovky nebo koláče tady nemáme. Jako zapisovatelka jsem na začátku všem rozdala stravenky a každý si koupí, co potřebuje. Samozřejmě si přineseme čaj nebo kafe a konvici, ale nepečeme,“ usmívá se Jana Nováková. „Na vesnicích je to něco jiného, mají to takové sousedské a osobnější, ale tady jsme chtěli zachovat určitá pravidla. Doba je přece jen přísnější,“ dodala na závěr.