Michalovi je 31 let a už více než deset roků pracuje u jednotky profesionálních hasičů v Písku. Aby se udržel ve špičkové kondici, denně tvrdě trénuje. "Od patnácti dělám bojové sporty, běhám do kopců, jezdím na kole, cvičím s těžkými váhami a otužuji se," vypráví Michal Brousil a dodává, že hasičem chtěl být už od dětství. Studoval dokonce i požární ochranu na střední škole v Příbrami. Kromě hasičských soutěží je Michalovou vášní také motorka. Když má čas, rád si někam vyjede na svém chopperu.

Díky vytrvalosti a poctivému tréninku vyhrál mistrovství světa TFA v Číně nejen ve své věkové kategorii, ale i s družstvem. Tyto extrémní závody mají simulovat skutečnou práci hasičů u zásahu. Závod je rozdělený do několika úseků.

"Je tam roztažení a motání hadic, bouchá se osmikilogramovou palicí na počet úderů, tahá se závaží i figurína, přelézá se třímetrová bariéra a poslední je výběh na výškovou budovu," popisuje Michal. Účastníci si v Číně v rámci samostatného závodu mohli zkusit vyběhnout i 56 pater hotelu. Michal sice nevyhrál, ale zvládl to v úctyhodném čase 11 minut a 28 vteřin. Právě výběhy jsou pro něj vždy nejtěžší disciplínou. "Celý závod se navíc běží v zásahovém oblečení s dýchacím přístrojem, což je přibližně 18 kilogramů," dodává Michal Brousil.

Současná doba mu zkomplikovala tréninky. Fitness centra jsou totiž zavřená a možnosti pohybu omezené. Michal by ale rád obhájil titul a snaží se udržet v kondici. "Trénuji hlavně venku a teď jsme si s bratrem udělali tělocvičnu v garáži. Pracuje u armády a hodně mi pomáhá s tréninkem. Snažím se cvičit minimálně jednou denně, někdy i dvakrát," vypočítává Michal s tím, že tréninky samozřejmě musí skloubit s prací. Naštěstí má podporu svých blízkých, která je pro něj velmi důležitá.

"Rodina i přítelkyně mě hodně podporují a pomáhají mi. Často ale říkají, že bych měl zvolnit, protože je to velký nápor na tělo. Je to těžké, protože mě to hodně baví a rád bych ještě nějaký titul přidal," plánuje. Loni chtěl Michal Brousil znovu obhájit titul nejtvrdšího hasiče světa. Soutěž ale kvůli pandemii neproběhla.