„K modelařině jsem se dostal už jako dítě. Můj otec se věnoval stavbě modelů letadel, se kterými jsem sám začínal. Postupem času jsem se přes bojovou techniku a diorámy dostal až k jednotlivým figurkám a vinětám,“ popisuje svůj tvůrčí vývoj Fittl.

Každá dioráma či viněta by měla obsahovat několik figurek, bojovou techniku či budovu, a měla by být zasazena do určitého děje. Hlavní tématikou ženisty z Bechyně je druhá světová válka. „Snažím se, aby postavy byly co nejvíce autentické. Mám figurku německého kulometčíka z operace v Ardenách z prosince roku 1944. Přesně jsem věděl, co měl na sobě, jaké bylo roční období a počasí.“

Svoji inspiraci hledá nejčastěji v oborné literatuře a řídí se dobovými fotografiemi. Právě detaily zaberou na celém díle nejvíc času. „Musíte si s tím vyhrát. Stejně jako postava, i zbraně, výstroj nebo oblečení musí odpovídat dané době a situaci. Čím je figurka menší, tím více musíte používat, třeba lupu nebo pinzetu k vytvoření těch nejmenších detailů,“ popisuje výrobu samotných modelů rotmistr.

Podle něj je ale ze všeho nejtěžší namalovat oči a celý obličej. Najít ten správný odstín lidské kůže je přitom při hodnocení zásadní. „Čím je model větší, tím je malování těžší, protože je na něm vidět každý špatný tah štětcem. Používám akrylové barvy a na obličej nanáším někdy i 50 vrstev. Hlavní je správné vystínování.“

Největší dioráma, kterou Fittl vyrobil, měla velikost papíru A4. Nejmenší zase jako pingpongový míček. „Ze všech svých děl jsem ale nejvíc hrdý na model, který získal bronzové ocenění v Maďarsku. Jednalo se o diorámu zhotovenou podle fotografie z počáteční fáze operace Barbarossa – německý protitankový kanon s obsluhou. Na této soutěži se sejdou modeláři z celého světa a vystavuje se tam více jak 2 tisíce modelů.“

Ve svých dílech nezapomněl ani na svůj mateřský útvar - 15. ženijní pluk, u kterého slouží už 20 let. „Pro tehdejšího velitele pluku plukovníka Roberta Bieleného jsem vyrobil model pyrotechniků v oblecích, kteří u cesty zneškodňují nástražný výbušný systém (IED). Pro svoji práci tam využili i dva roboty Talon včetně ovládacího zařízení.“

Přestože modelařina není levná záležitost a nad jedním výtvorem člověk stráví mnoho týdnů i měsíců, je to vášeň, které se těžko odolává. „Hnacím motorem jsou právě soutěže, kde se můžete porovnat s ostatními. Konkurence je obrovská, ale to mi vůbec nevadí. Právě naopak,“ vysvětlil svoje zaujetí svým koníčkem Fittl a zároveň dodal, že posledním mezinárodním úspěchem byly dvě stříbrné medaile na on-line mistrovství v Itálii.

„Této soutěže se účastnilo více jak 780 soutěžních modelů ze 35 zemí, například i z Venezuely nebo Jihoafrické republiky. Česká republika má celkově na soutěžích také velké zastoupení a čeští modeláři se ve světě rozhodně neztratí. Ze zahraničí si tradičně odváží i ta největší ocenění,“ uzavřel.

Zuzana Králová