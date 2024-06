Plocha stadionu na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích se zaplnila v sobotu cvičenci všech generací, kterým tleskala zcela zaplněná tribuna. Na krajský slet přijeli sokolové nejen z jižních Čech, ale i ze sousedních žup. Společně vytvořili skvělou podívanou. Plnou sportovních výkonů, choreografických nápadů i barevných efektů.

O zahájení programu se postaraly mažoretky ze Sokola Blatná a potom už plocha patřila úvodní skladbě, ve které se sešli seniorky a senioři (v tyrkysové a bílé) a Věrná garda (tradičně v bílém a tmavomodrém). S jistotou a precizností nasadili vysoko laťku pro ostatní cvičence. Sokolského sportovního ducha snadno osvědčili, když je prověřen desítkami let…

V první řadě Věrné gardy nastoupil poprvé František Reindl z Rudolfova. „Poprvé je to těžké, cvičit vepředu. V Praze už budeme v sestavě vzadu,“ řekl k obtížnosti vystoupení, kdy je většinou ke všem ostatním zády. Účastnil se všech sletů po roce 1989. Dvakrát byl se Sokolem i v USA. „V Chicagu a v Detroitu. Na sletech amerických sokolů. Americká skladba vznikla u nás na jejich přání,“ zmínil František Reindl.

Krajský sokolský slet v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Vzápětí vypočetl, odkud byli letos cvičící členové Věrné gardy. Z Českých Budějovic jich bylo šest, z Jindřichova Hradce také, osm z Milevska a čtyři přijeli na výpomoc z Plzně, aby byly čtyři šestky. Příští týden jedou Jihočeši na oplátku do Plzně. A připojil i perličku ohledně věku. Upozornil vesele, že v necelých 76 letech výrazně sráží věkový průměr v šestici z Českobudějovicka. Ostatní jsou cvičenky a té nejmladší je 83 let! František Reindl ale zalitoval, že by měl skončit název Věrná garda. „Vystoupení v Praze bude naším rozloučením s názvem Věrná garda. V budoucnu už by mělo zůstat jen seniorky a senioři. Je to škoda. Věrná garda je titul, na který je spousta lidí hrdá,“ řekl.

