Více než 52 procent hlasujících vybralo z osmi podniků v Táboře právě ten Hochmanův. Ten je osobně vítězstvím potěšen. „Je to úžasné. To, že k nám zákazníci chodí a hlasují, to je to, co nás vlastně motivuje. Děkuji za ocenění všem, kteří se ankety účastnili,“ vzkazuje oblíbený cukrář.

Rolovaná, kopečková, nebo točená, jaká je ta nejlepší zmrzlina v Táboře?

Ledovou dobrotu neprodávají jen výletníkům. „Nejde jen o letní provoz pro turisty, ale chodí k nám spousta místních Táboráků, to je na tom skvělé, že se lidé vracejí,“ míní.

Zaručené recepty

Kouzlo jeho zmrzliny spočívá v zaručených receptech a postupu. „Není to nic těžkého, je to moje denní rutina, kdy stojím u stroje a osobně si hlídám, aby vše fungovalo a bylo tak, jak má být,“ vysvětluje Jiří Hochmann.

Lidé se nebojí experimentů, říká zmrzlinář Jiří Hochman. Nejvíc láká exotika

Hitem letošní sezony je dle jeho slov opakovaný vítěz v České republice. „Nejlepší zmrzlinou ČR v soutěži World Tour se stalo už podruhé naše passion brownie, což je skvělá bezlepková a bezlaktózová zmrzlina. Jde o čokoládový sorbet spojený s maracujou, proložený exotickým karamelem a brownie jako sušenkou nebo piškotem, který je dovnitř jemně zapracovaný,“ přibližuje příchuť roku, na které si pochutnají i alergici.

Nejlepší je čerstvé ovoce

Ve čtrnáctidruhové vitríně se denně otočí i trojnásobné množství zmrzliny. „Záleží hodně na počasí, nesmí chybět oblíbené a standardní druhy jako vanilka, čokoláda, jahoda. Používáme také sezonní ovoce, aktuálně frčela lesní borůvka, angrešt, čeká nás třeba ještě ostružina. V létě je to hodně pestré a když je čerstvé ovoce, tak s tím se pracuje úplně nejlépe,“ uzavírá Jiří Hochmann.

Hitem jsou teď exotické chutě, říká zmrzlinář Jiří Hochman

Na druhém místě v anketě Táborského deníku se umístila oblíbená cukrárna Sandra na třídě 9. května s 28 procenty hlasů, třetí místo vybojovala novinka, Rolovaná zmrzlina D. S., jejíž speciality lze ochutnat naproti parku na Husově náměstí.