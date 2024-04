Jídelna má podle nich v Táboře dlouhodobou tradici, ačkoliv ji vedou teprve od letošního ledna, nechtějí své zákazníky zklamat. „Dobře se u nás najedí za málo peněz, to tu bylo vždy a my ctíme jméno původního majitele. Receptem je také lidský přístup. Naši zaměstnanci jsou ochotní, usměvaví a vychází všem vstříc,“ vysvětluje Simona Baťalová.

Ačkoliv se snaží smažená jídla eliminovat, obalovaný sýr nesmí v denní nabídce chybět. „Lidé ho mají rádi, sama si ho jednou za čas dám. Když už ho nabízíme, tak musí být skutečně dobrý,“ konstatuje provozní, kterou hosté potkávají za kasou.

A co je na správný smažák potřeba? „Za prvé kvalitní tučný sýr, rozpálený olej a dobrý trojobal. K němu pak výborná domácí tatarka a výběr příloh,“ dodává s tím, že u Dusíka si lze zvolit nejen z hranolek a brambor, ale nabízí i bramborovou kaši či salát. Denně odhadem zmizí v žaludcích strávníků až třicet porcí.

Otevřeno mají od 10 do 14 hodin celoročně ve všední dny kromě prvního týdne v červenci. Vybírat lze z deseti druhů jídel v cenové relaci od 120 do 145 korun.

Ke klasice občas něco nového

Podle Františka Duška vše zařizuje pětičlenný personál. Vaří se výhradně z čerstvých a kvalitních potravin, kuchaři dodržují recepty, využívají sezonní ovoce a zeleninu, ale občas si dovolí i nějaký experiment.

„Jsme si vědomi toho, že v Táboře je řada dobrých restaurací a velká konkurence, proto jsme obědové zařízení. Lidé se k nám chodí dobře a rychle najíst, zachováváme třicetiletou tradici našeho předchůdce, vaříme z devadesáti procent česká jídla, udíme si i vlastní maso, vymýšlíme i nová jídla pro zpestření,“ upřesňuje. Táhnou prý klasické omáčky, polévky, ale i sladká jídla jako plněné ovocné knedlíky a dukátové buchtičky. Oblíbená je plněná tortilla či hamburgery.

Oba provozovatelé si zakládají na tom, že i jídla mohou být dobrá a kvalitní. Postupně pronajaté prostory renovují. „Myslíme si, že pokud chceme dobře vařit a udržet si zákazníky, tak se lidé nesmí stydět to tu doporučovat. Chceme, aby se u nás lidé cítili příjemně,“ vysvětluje Dušek.

Modernizují a dovybavují

Zatím upravili chodbu, vymalovali, zmodernizovali pokladnu a investovali do modernizace gastrovybavení. „Máme rádi výzvy, stále je co zlepšovat. Časem bychom chtěli vyměnit stoly, osvětlení, nyní stále dovybavujeme kuchyň,“ podotýká Baťalová. „Prostě nás to tu baví a chceme, aby to bylo vidět. Máme skvělý až rodinný tým a pozitivní zpětná vazba nás moc těší,“ uvádí Dušek.

Hudbou budoucnosti je prodej kávy. „Snažíme se jít štěstí naproti. Milujeme kávu, chceme připravovat kvalitní a nabízet ji i s sebou. Aktuálně vybíráme zrnka, zkoušíme různé druhy a značky,“ prozradil závěrem.